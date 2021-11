Processat un professor i padrastre de la víctima per abusar-ne sexualment a Barcelona

@EP





Un jutge de Barcelona ha processat un home per presumptament abusar sexualment d'un dels seus alumnes entre el 2010 i el 2012, quan també era el seu entrenador de futbol i marit de la seva mare, segons consta a la interlocutòria consultada per Europa Press.





Segons ha avançat 'El Periódico', l'investigat té una altra causa oberta per presumptes abusos sexuals anteriors quan era professor a una altra escola a Sant Cugat.





La interlocutòria de processament exposa que la víctima, que llavors tenia entre 12 i 14 anys, va denunciar que "en molt repetides ocasions" el professor li hauria imposat masturbar-se en la seva presència mentre ell es masturbava, i que l'hauria masturbat, realitzat tocaments pel cos i li hauria demanat mantenir relacions sexuals.





A més, durant aquest període de temps, "li hauria colpejat, amenaçat amb armes blanques i contundents, castigat gratuïtament i humiliat de paraula", fets que, segons consta a la mateixa interlocutòria, es produïen tant a l'escola com a diversos domicilis familiars i en viatges.

El jutge que investiga el cas, el titular d'Instrucció 6 de Barcelona, considera que el relat del denunciant és creïble "per la seva claredat, espontaneïtat, lògica i coherència".





En base a aquesta denúncia, el jutge investiga el docent per presumpta agressió sexual i el cita per interrogar-lo com a investigat.