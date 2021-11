Iberdrola anuncia que plantarà més de 20 milions d'arbres als 4,12 milions que ja ha sembrat

Dron per sembrar arbres /@Iberdrola





Iberdrola ha protagonitzat la jornada dedicada a la reforestació de la cimera de Glasgow amb l'anunci de la plantació de més de 20 milions d'arbres, segons ha informat aquest dimarts en un comunicat. És una de les accions més rellevants que presenta una companyia privada en aquest fòrum internacional, indica la companyia.





Aquest compromís, a través del Programa Arbres, suposarà l'absorció de més de sis milions de tones de diòxid de carboni en 30 anys i ocuparan la superfície de 25.000 camps de futbol. L'absorció de CO2 seria equivalent a neutralitzar les emissions d'un cotxe que donés 116 voltes a la Terra.





El Programa Arbres d'Iberdrola està alineat amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS 15) de les Nacions Unides i l'Agenda 2030. "Forma part del compromís d'Iberdrola en la preservació dels ecosistemes i la biodiversitat, així com amb la descarbonització per lluitar contra el canvi climàtic", explica el comunicat.





Aquestes plantacions suposaran que per a l'any 2030 hi hagi un equilibri entre emissions i absorcions. Només l'any 2020, l'elèctrica va plantar més de 768.000 arbres i, en els darrers deu anys, ha dut a terme accions de mitigació i voluntariat que han servit per sembrar 4,12 milions d'arbres al món.





Iberdrola, juntament amb empreses innovadores com CO2 Revolution, contribuirà a aquest objectiu amb el seu sistema de reforestació basat en la sembra selectiva amb drons i llavors intel·ligents. Les plantacions es realitzaran amb espècies autòctones arbòries i arbustives.