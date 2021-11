El Gobierno i l'ONCE acorden crear 25.000 llocs de treball per a persones amb discapacitat

@EP





El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimarts a un acord entre el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 i l'ONCE per crear 25.000 llocs de treball per a persones amb discapacitat durant els propers 10 anys, ampliant la inversió destinada a la seva inclusió social a tots els àmbits.





El Grup Social ONCE es compromet així a desenvolupar un nou Pla d'Ocupació i Formació que crearà 25.000 nous llocs de treball i places ocupacionals (un 67% més que l'acord anterior), 5.000 a les àrees de ciència, sostenibilitat i tecnologia. Així mateix, es desenvoluparan accions formatives per a 100.000 persones amb discapacitat (3,3 vegades l'objectiu actual), juntament amb 3.000 beques per a joves.





MÉS CONTROL D'ACCÉS A MENORS AL JOC





A més, sobre la llicència de l'ONCE per comercialitzar productes de loteria com a operador de joc, l'acord inclou un nou apartat en què es recull que ha d'estar "subjecte a un estricte control públic i en pro d'un joc responsable, social i segur".





També s'estableixen mesures com reforçar el control d'accés a menors i als inscrits als registres de cotxe prohibits, i a tots els canals de venda, amb la prohibició expressa per als canals físics de la venda directa des d'un terminal d'ONCE a un comprador, fixant sempre un intermediari personal en el procés de venda.





D'altra banda, l'acord també estableix el compromís d'atendre un nombre més gran de persones amb discapacitat psicosocial, així com afavorir en competències laborals i recerca de feina 1.300 dones amb discapacitat víctimes de violència de gènere .





COBERTURA SOCIAL A PERSONES ASILADES CEGUES





Així mateix, elevarà la inversió destinada a serveis socials per a persones cegues i suma l'atenció a les persones estrangeres cegues o amb deficiència visual greu, en funció de la concessió d'asil per part del Ministeri de l'Interior o la protecció subsidiària a Espanya.





El Grup Social ONCE també adquireix els compromisos de recolzar l'esport paralímpic com a element important per aconseguir la inclusió de les persones amb discapacitat, així com cooperar en l'educació i l'ocupació de les persones cegues llatinoamericanes.





Aquest acord és fruit de la tasca de cooperació interministerial que ha estat liderada pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 amb la implicació dels Ministeris de Consum, Hisenda, Treball i Interior.