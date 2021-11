Espanya és dels països d'Europa que pitjor paga als metges, segons un estudi

@EP





La crisi de la Covid-19 havia de suposar un abans i un després, però finalment no ha estat així. Els sanitaris espanyols, com va passar a la resta del món, va ser el col·lectiu que més va patir en primera persona l'impacte del coronavirus. Un exemple d'això són les conseqüències en la salut mental que han patit alguns professionals, segons expliquen els experts, a causa de les hores acumulades de treball, el cansament, i la impotència de lluitar contra un virus que, el 2020, semblava "immortal".





Així, per compensar d'alguna manera la feina feta -a banda dels aplaudiments- alguns governs de diferents comunitats autònomes van decidir posar en marxa la "paga covid" per als sanitaris. En el cas de Catalunya, el 2020 el Govern va anunciar que es compensaria amb 140 milions d'euros als "professionals del sistema públic de salut i de residències que van treballar durant la part més intensa de la pandèmia de la Covid-19".





Però poc ha servit aquesta paga extra -que es va abonar l'agost de l'any passat i que oscil·lava entre els 350 i els 1.350 euros per persona- si el que es pretenia era apujar una mica el salari dels metges, infermers, auxiliars, zeladors o fisioterapeutes. Si ens fixem en el cas dels metges, les xifres són preocupants.





Segons indica l'Informe internacional de compensació mèdica 2021, publicat al portal d'informació de salut Medscape, els metges espanyols són els pitjor pagats d'Europa, guanyant tres vegades menys que un doctor alemany.





ESPANYA, A LA CUA DELS "BEN PAGATS"





El rànquing de Medscape dels metges més ben pagats al món el guanya els Estats Units. D'acord amb l'estudi, un doctor nord-americà guanya a l'any de mitjana 316.000 dòlars –270.000 euros aproximadament–, una xifra que és superior a les cinc vegades menys del que cobra un metge espanyol. De fet, l'Informe destaca que els metges a Espanya només cobren 57.000 dòlars, cosa que és de mitjana 49.000 euros anuals.

















Informe internacional de compensació mèdica 2021 /@Medscape





A continuació dels Estats Units hi ha Alemanya, amb una remuneració de 183.000 dòlars l'any -és a dir, uns 158.000 euros anuals-, i el Regne Unit, amb una renda de 138.000 dòlars -119.000 euros cada any-. A la quarta posició se situa França, amb un salari aproximat de 85.000 euros anuals -98.000 dòlars-, seguit d'Itàlia, país on els metges perceben de mitjana 60.000 euros a l'any -70.000 dòlars-.





Espanya ocupa un paupèrrim sisè lloc (amb els 49.000 euros anuals de mitjana), millorant els "pobres" resultats del Brasil, amb una mitjana de 40.000 euros a l'any -47.000 dòlars-, i Mèxic , que amb prou feines supera els 10.000 euros anuals -12.000 dòlars-.





En aquesta línia, un altre informe del mateix Medscape publicat el maig del 2021 assegura que un 86% dels metges espanyols considera estar "mal pagat" i més de la meitat (55%) no ha tingut una pujada del sou malgrat la situació viscuda per la crisi de la Covid.





Informe salaris mèdics Espanya 2021 /@Medscape





LA BRETXA SALARIAL ES MANTÉ A TOTS ELS PAÏSOS





Un altre aspecte en què posa el focus l'Informe és la bretxa salarial per motiu de sexe. Un punt en comú que tenen tots els països analitzats és que els homes guanyen més que les dones. El país on es fa evident la diferència és a Mèxic, ja que els homes ingressen de mitjana 14.000 dòlars anuals - 12.000 euros aproximadament - mentre que les dones obtenen 8.000 dòlars l'any - gairebé 7.000 euros -, de manera que el sou dels homes és pràcticament el doble.





Informe internacional de compensació mèdica 2021 /@Medscape







A Espanya, aquesta qüestió és "menys preocupant", ja que els homes obtenen 56.000 euros anuals de mitjana, mentre que la xifra és de 42.000 euros en el cas de les dones. Tot i això, continua havent-hi una diferència de 14.000 euros per fer la mateixa feina.





En el cas de França, Alemanya, Itàlia o els Estats Units la desigualtat és més pronunciada amb 34.000, 50.000, 21.000 euros i 49.000 euros menys per a les dones respectivament.





"RES DE NOU"







Tal com reconeix un metge privat especialitzat en pediatria a Catalunyapress, "aquesta situació de desavantatge salarial a Espanya -en comparació amb la resta de països europeus- ja fa anys que succeeix, per la qual cosa malauradament els resultats no són sorprenents".





La font detalla que "la seva mateixa filla és metgessa i treballa a Londres perquè allà guanya molt més que aquí. Al Regne Unit estan molt ben valorats els professionals espanyols perquè van extremadament formats".





Per tant, “a Espanya tenim un problema perquè instruïm doctors, però al final han de marxar perquè guanyen poc en relació amb tot el temps i esforç invertits en els estudis", denuncia el pediatre.