El públic dicta sentència a l'estrena d''A simple vista' amb Paz Padilla

Pau Padilla posant per al seu nou programa





Aquest dimarts Cuatro ha estrenat ' A simple vista ', el nou concurs presentat per Paz Padilla i produït per Bulldog TV i que ocupa l'espai que deixen 'Los teloneros', que han estat cancel·lats després de mes i mig d'emissió després del seu fracàs en audiència .







A 'A simple vista', dos concursants s'enfronten a diverses rondes en què han d'endevinar quatre aspectes sobre diversos desconeguts i al final lluiten per un pot que ha arrencat en 50.000 euros. En arribar a la recta final, els concursants han d'encertar 12 preguntes de cultura general relacionades amb algun dels trets descrits anteriorment dels subjectes. I per això compten només amb els segons que han obtingut a les rondes prèvies amb els seus encerts. I com sol passar en tots els concursos, si no s'emporta el pot, el que aconsegueixi més encerts torna al següent programa.





Però com es podia esperar si hi ha hagut alguna cosa o algú sobre la qual han recaigut les crítiques tant bones com dolentes ha estat Paz Padilla . La presentadora té molts seguidors però també molts haters2 com s'ha demostrat en els últims mesos. I una vegada més la xarxa s'ha dividit.