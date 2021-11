VÍDEO. Gianmarco es trenca i abandona el plató de Secret Story

Telecinco va emetre aquest dimarts una nova entrega de Secret Story presentada per Carlos Sobera, la gala va viure el moment més dolç d'Adara Molinero quan es va retrobar amb el seu exnòvio, Rodri Fuertes. Però abans d'això, el programa va preparar a la jove una sala perquè s'inspirés per a la seva línia secreta de la vida .





Hi va poder veure imatges de les seves xarxes socials, però també alguns vídeos en què apareixia besant-se apassionadament amb Gianmarco Onestini durant Gran Hermano Vip. El recorregut visual va acabar amb una imatge en directe: la de Rodri Fuertes a la sala contigua.





Un cop es van acomiadar els enamorats i Sobera va tornar la connexió a plató, aquest estava ple de somriures i de col·laboradors que van celebrar la romàntica escena menys la de Gianmarco Onestini que va explicar que, per a ell, era molt dur veure Adara amb la persona amb la que li havia traït .





Sobera va voler, més tard, treure ferro a l'assumpte i recuperar el somriure de l'italià però va aconseguir el resultat contrari, i l'al·ludit va començar a plorar amb la respiració molt agitada.







"No sóc de plàstic. Tinc les meves debilitats i n'estic orgullós. Moltes vegades ens oblidem que no sóc de cartró, ni una persona sense sentiments, hi ha coses que em poden afectar més o menys. No sóc de plàstic, d'acord? No sóc dur i no per això sóc menys que ningú", va aconseguir articular amb prou feines Onestini abans d'emportar-se les mans al cap.





"Si ha estat pel meu comentari, et demano disculpes de cor", va dir el presentador mentre intentava consolar el convidat. Encara que Sobera va avançar que esperava que l'italià es reincorporés, això no va passar.