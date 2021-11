Aquest dimecres baixaran les temperatures i es produiran ruixats forts a Catalunya

Pluja i vent a la Barceloneta @ep





Pluja, vent i onades posaran aquest dimecres en risc set províncies en una jornada marcada per un descens de les temperatures a tot el país, així com per precipitacions fortes i/o persistents al litoral del nord de Galícia i del Cantàbric, ruixats forts a Catalunya i Balears, vent fort al Cantàbric, Empordà (Girona), Balears i Alborán i nevades de certa importància als Pirineus, segons la predicció de l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).







En concret, en risc per fenòmens costaners estaran Almeria, Granada, Astúries, Cantàbria, Guipúscoa i Biscaia mentre que per precipitacions també s'activaran els avisos a Astúries, Cantàbria, Guipúscoa i Biscaia. A més a més, Tarragona estarà en risc per vent.





Aquest dimecres s'esperen cels ennuvolats o coberts a Galícia, Cantàbric i Pirineus occidentals, més abundants i acompanyats de tempestes al litoral cantàbric, on és probable que siguin localment forts i/o persistents.





Els cels també estaran ennuvolats o coberts a l'Estret i Melilla amb xàfecs ocasionalment acompanyats de tempesta a la primera meitat del dia. A la resta de la Península i les Balears, un front passarà de nord-oest a sud-est durant el dia, deixant precipitacions a l'est de la Meseta, interior d'Andalusia, sistema Ibèric i àrea pirinenca, sense descartar zones limítrofes.





A la tarda, cauran en forma de ruixats i tempestes, a Catalunya i les Balears, sense descartar que arribin a ser localment forts al nord-est de Catalunya, Menorca i nord de Mallorca. Tendiran a remetre gradualment o al final del dia, mantenint-se potser de forma dispersa en àrees muntanyenques i a les Balears.





En el cas de les Canàries, s'esperen cels ennuvolats, amb pluges febles al nord de les illes de més relleu, sense que es descartin a les més orientals.





La cota de neu se situarà als Pirineus entre els 1.400/1.600 metres baixant a 1.200 metres; i al Cantàbric occidental, Montes de León, sistema Central i nord de l'Ibèric, als 1.200 metres. Hi haurà boira en àrees muntanyoses, tendint a remetre durant el dia.





S'espera un descens generalitzat de les temperatures a la Península i les Balears, que serà notable en el cas de les màximes al Cantàbric oriental i l'interior del sud-est peninsular, amb pocs canvis o en descens a les Canàries. Gelades febles als sistemes muntanyosos de la Península, més intenses als Pirineus.





Finalment, predominaran vents de components oest i nord a la Península i Balears, amb intervals de fort a litorals del Cantàbric, Alborán, Empordà i Balears. A les Canàries, alisi fluix.