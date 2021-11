L'exescorta d'Irene Montero declara com a testimoni aquest dimecres al 'cas mainadera'

El jutge José María Escribano, a càrrec de l'anomenat 'cas mainadera', pren declaració aquest dimecres a les 11.30 hores en qualitat de testimoni a Elena González, exescorta de l'ara ministra d'Igualtat Irene Montero quan era candidata a les eleccions generals del 2019 .









El titular del Jutjat d'Instrucció Número 46 de Madrid va fixar la data de compareixença de González després que el 27 d'abril passat acordés la seva citació en qualitat de testimoni i lliurés ofici a la Policia Judicial perquè aportés "com més aviat millor" el domicili actual de l'exempleada de Podem per trucar-lo a declarar.





Irene Montero @ep





La citació de González se suma a la sèrie de testificals que ha estat practicant el magistrat instructor des que va obrir les diligències contra Montero --que no figura com a investigada a la causa-- i Teresa Arévalo, empleada de la formació 'morada' per un presumpte delicte d'administració deslleial.





El jutge intenta determinar si hi va haver cap delicte en el viatge que van fer a Alacant el 20 d'octubre del 2019 la llavors candidata Irene Montero , la seva filla menor, Arévalo --en qualitat de cap de gabinet-- i la resta de l'equip electoral. Fins ara, investiga el pagament de dos bitllets de tren per part d'Unidas Podemos a Arévalo i a la menor.





TESTIFICALS DE LA CAUSA





D'acord amb el relat de l'exresponsable de Compliment Normatiu de Podem Mónica Carmona, la denúncia del qual va iniciar la investigació, Montero usava "una persona a sou del partit", en referència a Arévalo --actual assessora ministerial--, " com a cuidadora dels seus fills”.

El 27 de juliol passat, però, Carmona va assegurar en seu judicial que no podia aportar proves a la causa perquè en ser cessada del seu càrrec dins del partit no va poder seguir investigant els fets.





També han comparegut davant del jutge instructor la gerent de Podem, Rocío Esther Val, i el tresorer del partit, Daniel de Frutos. Tots dos van acudir als jutjats de la plaça de Castella en qualitat d'investigats a petició de la Fiscalia de Madrid.





Val i De Furtos van ratificar que Arévalo no exercia de mainadera dels fills de Montero, recalcant que era una responsable política de la formació 'estada' que en aquella època cobrava del grup parlamentari, no del partit, i que la despesa electoral del viatge a Alacant va ser avalat al seu moment pel Tribunal de Comptes.





El jutge Escribano porta a terme les indagacions després que el titular del Jutjat d'Instrucció número 42 de Madrid, a càrrec de l'anomenat 'cas Neurona', ordenés al març "incoar procediments independents" sobre els fets assenyalats per l'exresponsable de Compliment Normatiu de Podem Mónica Carmona en estimar que "podrien ser constitutius de delicte". Tot i que les parts van recórrer, el 'cas mainadera' va ser enviat per torn al Jutjat d'Instrucció número 46 de Madrid.