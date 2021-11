Estats Units trasllada la base de Morón a Itàlia

Després que anys enrere els Estats Units i Espanya acordessin habilitar la base aèria de Morón de la Frontera (Sevilla), l'ús de la qual comparteixen ambdós països, com a base permanent de la força militar nord-americana de desplegament ràpid a Àfrica, incrementant així el nombre de tropes de aquest país al recinte castrense, els Estats Units han decidit traslladar a Itàlia aquest contingent.





José Armando Rodríguez Ardila (UGT) , president del comitè d'empresa de KBR, societat adjudicatària del contracte de les Forces Aèries dels Estats Units a Europa i Àfrica corresponent als serveis d'enginyeria civil, suport logístic, salut i higiene industrial de la base de Morón, ha explicat a Europa Press que els empleats espanyols lligats a aquesta contracta coneixien per comentaris informals dels militars nord-americans la decisió de "moure Itàlia" la citada força de desplegament ràpid a l'Àfrica.





Exterior base Morón @ep





En una reunió recent, segons ha explicat, els responsables de KBR haurien confirmat finalment al comitè d'empresa la decisió dels Estats Units de traslladar a Itàlia aquest contingent militar, un trasllat que ja ha començat i que previsiblement conclouria a finals d'aquest mes, segons la informació transmesa per lempresa a la representació sindical de la plantilla espanyola dels serveis civils de la base.





A aquest efecte, Rodríguez Ardila ha exposat que aquest trasllat "no ha de tenir impacte" a la plantilla espanyola de la base de Morón, raonant que si l'arribada dels efectius de la força de reacció ràpida a l'Àfrica cap al 2013 no es va traduir en la contractació de més personal civil per fer front a la situació, ara "no hi ha d'haver" conseqüències negatives en matèria d'ocupació. "Estem tranquils", ha assegurat, detallant que els mateixos representants de KBR haurien traslladat aquest missatge.





LA PRESÈNCIA DELS EUA A MORÓN





A aquest efecte, recordem que gràcies a una esmena al conveni de cooperació entre els Estats Units i Espanya que regula l'ús de la base de Morón, els EUA poden desplegar en aquestes instal·lacions fins a un total de 36 aeronaus, 2.200 militars i 500 professionals civils.





I és que mitjançant aquest document, el recinte castrense de Morón es convertia precisament en base permanent de la força militar nord-americana de desplegament ràpid a Àfrica, ja que l'increment de la presència nord-americana en aquesta base els serveis civils de la qual gestionen empreses seleccionades per les Forces Aèries dels Estats Units a Europa i Àfrica, han anat acompanyats d'una reducció gradual del personal espanyol adscrit a aquests serveis d'enginyeria civil, suport logístic, salut, ambulància, higiene industrial o serveis postals.





LA PLANTILLA ESPANYOLA





El comitè d'empresa dels serveis civils esmentats, en aquest sentit, fa anys que denuncia insistentment una suposada estratègia predeterminada de substitució del personal espanyol per professionals nord-americans o directament militars d'aquest país.





En aquest sentit, Rodríguez Ardila ha avisat que la plantilla espanyola de la base de Morón veu amb "decepció i preocupació" que el Govern espanyol sospesi la idea de prorrogar merament el conveni bilateral de cooperació, recordant que els treballadors espanyols d'aquest recinte i de la base aeronaval de Rota (Cadis) fa anys i anys que reclamen un nou text que reculli les "millores laborals" que reivindiquen.