Borrell assegura que les eleccions presidencials de Nicaragua són una "completa farsa"

L'Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell , ha assegurat aquest dimarts que les eleccions presidencials d'aquest diumenge a Nicaragua el "preocupen" ja que són una "completa farsa".





"Em preocupa Nicaragua, perquè les eleccions són una completa farsa", ha dit Borrell al seu pas per Lima com a part de la gira que portarà el cap de la diplomàcia europea pel Perú i també pel Brasil.





Daniel Ortega @ep





Borrell ha assegurat que la Unió Europea no enviarà a Nicaragua observadors electorals, ja que el "senyor" president, Daniel Ortega, "ja es va encarregar d'empresonar tots els opositors polítics que es presentaven a les eleccions".





" No podem esperar que aquest procés doni un resultat legítim que puguem considerar, sinó tot al contrari ", ha dit Borrell, que ha qualificat l'actual situació a Nicaragua com "una de les més greus que hi ha actualment" a tota la regió .





Prop de 4,5 milions de nicaragüencs acudeixen aquest diumenge 7 de novembre a votar en unes presidencials la legitimitat de les quals ha estat àmpliament qüestionada per gran part de la comunitat internacional, després del clima de repressió polític s'ha viscut al país els últims mesos, amb una trentena de líders opositors, empresaris i periodistes empresonats.





Tot i això, el Govern d'Ortega --que espira al seu quart mandat, el segon amb la seva dona Rosario Murillo com a vicepresidenta--, ha assegurat que totes aquestes detencions s'han dut a terme d'acord amb la llei.





"Al nostre país no hi ha un sol candidat detingut, ni un, no hi ha un sol innocent processat, ni un, els que estan sent objecte de processos legals, són agents estrangers identificats", van argumentar les autoritats de Managua.





"No són coloms de basíliques els que avui enfronten el pes de les lleis, són instigadors, assassins i destructors. Per menys que això, en molts dels seus Estats, les seves lleis els aplicarien penes molt greus", va assenyalar el representant de Nicaragua a la Organització dels Estats Americans (OEA).