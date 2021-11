Dos detinguts a Barcelona per estafar 150.000 euros a través del duplicat de targetes SIM

Targetes SIM @EP





La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un home i una dona per presumptament estafar 150.000 euros amb el mètode SIM-Swapping, en què obtenien dades personals de les seves víctimes amb el mètode de phishing i duplicaven la targeta SIM dels seus telèfons.





En un comunicat aquest dimecres, han explicat que la investigació es va iniciar a principis d'aquest any, quan van tenir coneixement de multitud de denúncies per presumpta estafa, on les víctimes denunciaven que terceres persones, sense el seu coneixement, "haurien accedit a la banca en línia per a posteriorment realitzar càrrecs fraudulents".





Els presumptes autors del frau sempre actuaven de la mateixa manera: enganyaven els empleats d'una botiga de telefonia mòbil amb documents oficials falsificats, "suplantaven la identitat de la víctima per obtenir una còpia de la targeta del telèfon" --fins i tot es caracteritzaven amb perruques--, i així, rebien missatges del banc amb les claus necessàries per autoritzar transaccions.





La Policia Nacional ha detingut un home i una dona de 26 i 23 anys per un presumpte delicte d'estafa continuada, i han explicat que la quantitat de diners estafats puja a més de 150.000 euros.





Els agents van intervenir tres telèfons mòbils, dos ordinadors i un vehicle d'alta gamma, i no descarten l'existència de més víctimes i noves detencions.