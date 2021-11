Almenys dotze morts i vint desapareguts després d'un lliscament de terra al sud-oest de Colòmbia

Iván Duque, president de Colòmbia @ep





Almenys dotze persones han mort aquest dimarts i onze més estan desaparegudes després d'un lliscament de terra al municipi de Mallama, a Nariño, al nord-oest de Colòmbia , que s'ha emportat diverses edificacions.





nou persones més han resultat ferides després que una gran quantitat de fang i terra es desprengués d'un turó proper a causa de les fortes precipitacions que han caigut al llarg de tot el cap de setmana, informa Noticias Caracol.





"Mallama està de dol ", ha dit el seu alcalde, Oscar Bastidas, que ha explicat que l'incident va succeir dimarts a la matinada. Tot i això, l'alcalde ha lamentat que, a causa de les condicions meteorològiques, s'han aturat les operacions de rescat.





"En aquest moment ja no podem continuar per la situació de pluges que es tornen a presentar, això per la vida dels rescatistes i persones que ens estan acompanyant. Per això vam haver d'aturar les activitats per continuar-les demà", ha dit.





De moment, la majoria dels cossos sense vida corresponen a dones, que treballarien a dos dels establiments que es van veure sepultats per l'allau, un restaurant i saló de joc.





La segona temporada de pluges a la zona ha deixat barris inundats i desenes de senders i carreteres bloquejades. Segons l'Institut d'Hidrologia, Meteorologia i Estudis Ambientals (Ideam) de Colòmbia, les precipitacions podrien cobrar més força al llarg d'aquest mes i no finalitzar fins a mitjans de desembre.





Així doncs, en base als riscos per les pujades creixents del nivell de l'aigua, les autoritats han declarat l''alerta vermella' per a les conques dels rius Catatumbo, Patía, Sumapaz, Magdalena i Cauca.