L'atur registra la primera caiguda mensual en un mes d'octubre en 46 anys

El nombre d' aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació (antic Inem) va baixar en 734 desocupats a l'octubre (-0,02%), la seva primera reculada aquest mes des del 1975, primer any del qual hi ha registres, segons dades publicats aquest dimecres pel Ministeri de Treball i Economia Social, que ha qualificat la dada d'"excepcional".





El Departament que dirigeix Yolanda Díaz ha destacat a més que, amb la caiguda d'octubre, la desocupació suma vuit mesos consecutius de descensos, acumulant en aquest període una reducció de 751.721 aturats, una altra situació "inèdita" als registres.





Treball recorda a més que l'octubre de l'any passat l'atur va pujar en gairebé 50.000 persones, mentre que el mateix mes del 2019 va augmentar en gairebé 98.000 aturats.





Amb el descens d'octubre, el volum total d'aturats va arribar al final del mes a la xifra de 3.257.068 desocupats, la xifra més baixa des del febrer del 2020 (3,24 milions), just un mes abans de declarar-se la pandèmia del Covid.





La dada d'atur d'octubre, com va passar els mesos anteriors, no inclou els treballadors que es troben en suspensió d'ocupació o reducció horària com a conseqüència d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) , ja que la definició de atur registrat no els comptabilitza com a aturats.





En termes desestacionalitzats, l'atur registrat va baixar a l'octubre a 80.065 persones.

L'últim any la desocupació acumula un descens de 568.975 aturats, fet que suposa un 14,9% menys.





L'atur va disminuir a l'octubre a tres sectors. El retrocés més important de l'atur el va protagonitzar el sector serveis, amb 4.683 desocupats menys (-0,2%), seguit de la construcció (-4.523 aturats, -1,7%), i la indústria (847 desocupats, -0,3 %). Per contra, va pujar a l'agricultura en 7.577 persones (+5,1%) i al col·lectiu sense ocupació anterior, on l'atur va augmentar en 1.742 persones (+0,6%).





Segons Treball, tots els sectors han reduït les xifres d'atur en els darrers vuit mesos.

A l'octubre es van registrar 1.892.584 contractes, un 22% més que el mateix mes del 2020, dels quals 198.496 van ser indefinits, el 10,49% del total de contractes i un 30,3% més que a l'octubre del 2020.





El Ministeri ha informat a més que la despesa en prestacions derivades de treballadors a l'ERTE va assolir al setembre (última dada disponible) la xifra de 228 milions d'euros, davant els 256 milions del mes d'agost. Durant els nou primers mesos de l'any, la despesa en prestacions d'ERTE puja a 4.301 milions d'euros.