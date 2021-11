Isabel Pantoja segueix enfadada amb Kiko Rivera i li ha tancat les portes de Cantora

" Les coses de palau van a poc a poc. Qui sap si el 2022 o el 2023" responia Kiko Rivera quan li preguntàvem divendres passat als Premis Radiolé per la seva propera visita a la seva mare a Cantora. Una resposta que en el seu moment ens va deixar una mica descol·locats però que avui sembla agafar sentit, després que la revista Semana hagi desvetllat que Isabel Pantoja continua enfadada amb el seu fill.





I és que malgrat que tots dos van quedar a reunir-se per solucionar les coses entre ells en el seu emotiu i lacrimogen retrobament després de la mort de la senyora Ana, la tonadillera continua enfadada amb el seu fill i, incapaç d'oblidar totes les barbaritats que ha dit sobre ella l'últim any i l'escarni públic a què l'ha sotmès, de moment li ha tancat les portes de casa seva .





Segons assenyala la publicació, Pantoja hauria posat algun tipus d'excusa a Kiko o li hauria dit alguna cosa que sabia que li asseuria malament perquè no anés amb els seus fills a Cantora l'1 de novembre passat, com tots pensàvem que faria el Dj confirmant així el seu acostament amb la mare.





Tot i això, aquest retrobament sembla que no tindrà lloc de moment, ja que Isabel no està preparada per esborrar i perdonar al seu fill tot el que ha passat en l'últim any. Una sorprenent informació que fa un gir inesperat a la reconciliació més esperada dels últims temps i sobre la qual Kiko i Irene Rosales guarden silenci.





Chance ha preguntat tant al cantant com a la seva dona pel motiu de la seva cridanera absència a Cantora coincidint amb la festivitat de tots els sants - un dia molt especial per a la família per la mort de la matriarca del clan, la senyora Anna - però tant Kiko com Irene donen la callada per resposta al veritable motiu pel qual el Dj i les seves filles no van anar a visitar Isabel Pantoja com estava previst.





Molt seriosos, tampoc no aclareixen quan es produirà el retrobament amb la tonadillera que, segons les declaracions de Kiko assenyalant que podria ser el 2022 o 2023 i l'exclusiva de la revista Setmana revelant que la vídua de Paquirri continua enfadada amb el seu fill i és incapaç de oblidar tot el que ha passat el darrer any, sembla que serà més tard que d'hora.