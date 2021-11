Garzón creu que "cada vegada serà més de sentit comú acceptar menjar menys carn"

El ministre de Consum, Alberto Garzón , s'ha reafirmat aquest dimecres en la necessitat de reduir el consum de carn després del compromís aconseguit per un centenar de països en el marc de la cimera del clima de Glasgow de reduir un 30 per cent les emissions de metà per al 2030 i que impactarà al sector ramader.





Alberto Garzón @ep













" Cada vegada escoltarem parlar-ne més i cada vegada serà més de sentit comú acceptar menjar menys carn, de millor qualitat i de ramaderies sostenibles ", ha explicat Garzón en una entrevista a la Ser Catalunya en ser preguntat pel compromís assolit a la COP26 i després de la polèmica que va suscitar el vídeo on demanava reduir el consum d'aquest producte pel fort impacte ambiental del sector ramader.





En aquest context, Garzón s'ha referit també a les manifestacions del president del Govern, Pedro Sánchez, en què expressava les seves preferències per una mica de carn que qualificava d'"imbatible" i davant de les quals el ministre va expressar la seva disconformacitat. "No tinc ni idea del que li diria (al President després de l'acord a la COP26), per descomptat que no es pot compartir en general aquest tipus d'afirmació perquè estem davant d'un problema important", ha precisat el titular de Consum.





Garzón ha recordat en aquest sentit que "mai" va dir "que no es podia menjar carn, sinó que cal ser conscient de l'impacte que té i que es pot contribuir a solucionar part del problema". "Això caurà pel seu propi pes", ha afegit.





El ministre ha reconegut que el vídeo va provocar "una gran polèmica", però s'ha mostrat convençut que "quedarà com una cosa anecdòtica que s'assumirà", com es van assumir, segons ha recordat, altres mesures controvertides com la prohibició de fumar als bars . "Hi ha una sèrie de lleis que va ser difícil posar en marxa i avui formen part de la normalitat", ha dit.