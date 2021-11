El Govern central gasta 38.500 euros en un retrat fotogràfic de Zapatero

Captura de pantalla de la Plataforma de Contractació del Sector Públic del Ministeri d'Hisenda





La Subdirecció General de l'Oficina Pressupostària i de Gestió Econòmica ha adjudicat per 38.500 euros (IVA inclòs) el servei de realització d'un retrat fotogràfic del president José Luis Rodríguez Zapatero a l'empresa Pierre Gonord , segons consta a la Plataforma de Contractació del Sector Públic del Ministeri d'Hisenda.





"A l'edifici de Consell de Ministres hi ha una galeria de retrats dels Presidents de la democràcia, on figuren els retrats del senyor Adolfo Suárez González, el senyor Leopoldo Calvo Sotelo, el senyor Felipe González Márquez i el senyor Jose María Aznar López. Per mitjà del present contracte es pretén encarregar la realització d'un retrat fotogràfic del senyor José Luis Rodríguez Zapatero per completar la galeria", assegura l'Administració a la memòria justificativa de l'adjudicació.







El preu de licitació del contracte és de 35.000,00 €, als quals cal afegir l'import de l'IVA (10%) que puja a la quantitat de 3.500,00 €, fet que suposa un total de trenta-vuit mil cinc-cents euros , que s'imputaran a càrrec de l'aplicació pressupostària de l'exercici 2021.







L'empresa adjudicatòria ha estat elegida pel mateix Zapatero i sense concurs previ: "El caràcter personalíssim i artístic del servei objecte d'aquest contracte comporta que aquest únicament pugui ser realitzat pel licitador elegit pel senyor José Luis Rodríguez Zapatero, ja que és costum que siguin els mateixos expresidents els que triïn l'artista que faci el seu retrat", assegura Moncloa al document adjudicatori, recollit per CatalunyaPress:





Aquí podeu veure la memòria justificativa de l'adjudicació: