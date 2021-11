El Grup Social ONCE crearà 25.000 llocs de treball en 10 anys per a persones amb discapacitat

El Grup Social ONCE s'ha compromès amb el Govern de la Nació a generar 25.000 llocs de treball per a persones amb discapacitat en els propers 10 anys, fer 100.000 formacions per impulsar el seu accés a un lloc de treball i a augmentar la dotació de la Fundació ONCE per millorar encara més la feina social.





Treballadors en una bugaderia @ONCE





Aquests són alguns dels compromisos adquirits per l'Organització en la renovació de l'acord entre el Govern i l'ONCE en matèria de cooperació, solidaritat i competitivitat per a l'estabilitat de futur de l'Organització en el període 2022-2031.





El nou acord és continuació dels anteriors i reconeix el Grup Social ONCE com una Corporació de Dret Públic de caràcter social i, alhora, un operador de loteries responsables socials i segures d'àmbit estatal, sent aquesta segona activitat instrumental de la primera per garantir el compliment de les funcions socials que l'Administració té encomanades a l'ONCE.





D'acord amb el marc normatiu definit a la Llei de regulació del joc del 2011, es manté l'ONCE, juntament amb la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat, com un dels operadors als quals queden reservades en exclusiva les loteries de àmbit estatal.





També estableix el compromís de l'Organització de continuar desenvolupant la “important labor social” que el caracteritza i mantenir-se com a “líder mundial en la creació d'ocupació i la formació per a persones amb discapacitat , com a agent social de cohesió i vertebració dels moviments socials, i com a element diferenciador que reforça el model espanyol de protecció social de la discapacitat, tant davant de la Unió Europea com davant d'altres instàncies internacionals”, segons explica el propi acord, que suposa un destacat avenç cap a la igualtat i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) des d'ONCE, la Fundació ONCE i les seves empreses socials Ilunion.





Més inversió social a les persones amb discapacitat





L'ONCE intensificarà els recursos destinats a serveis socials per a persones cegues o amb deficiència visual greu afiliades a l'Organització, de manera que el 16% dels beneficis es destinin a programes especials en els àmbits d'inclusió escolar, rehabilitació i suport psicosocial, autonomia, o cura personal, entre d'altres, amb especial atenció a la innovació en tecnologies.





A més, com a novetat incorpora l'atenció social a persones cegues o amb deficiència visual greu estrangeres, en funció de la concessió d'asil o de la protecció subsidiària atorgats pel Ministeri de l'Interior espanyol.





El Grup Social ONCE es compromet a més a desenvolupar en els propers 10 anys un nou Pla d'Ocupació i Formació per a persones amb discapacitat que crearà 25.000 nous llocs de treball i places ocupacionals (un 67% més que l'acord anterior), i 5.000 a les àrees de ciència, sostenibilitat i tecnologia. I es desenvoluparan accions formatives per a 100.000 persones amb discapacitat (3,3 vegades l'objectiu actual), juntament amb 3.000 beques per a aquests joves.





També el Grup Social ONCE adquireix els compromisos de suport a l'esport paralímpic, com a element important per aconseguir la normalització de la vida de les persones amb discapacitat, i de cooperació a l'educació i l'ocupació de les persones cegues llatinoamericanes, així com impuls a la acció de la Unió Europea en aquestes temàtiques.





L'ONCE manté la seva obligació d'aportar un 3% de les vendes íntegres de productes de loteria a la Fundació ONCE per a la solidaritat amb altres persones amb discapacitat, xifra que es podrà augmentar fins a un 2% addicional en funció de l'evolució de les vendes totals , amb la salvaguarda que, de l'import global, almenys un 60% es destinarà a programes d'ocupació i formació.





S'estableix així mateix l'atenció a un nombre més gran de persones amb discapacitat psicosocial, així com afavorir en competències laborals i recerca de feina 1.300 dones amb discapacitat víctimes de violència de gènere.





Loteries responsables, segures i socials





Tota aquesta tasca social que compromet l'ONCE a l'acord recentment renovat es recolza en l'explotació de la concessió a l'ONCE d'una llicència per comercialitzar productes de loteria com a “operador de joc de reconegut prestigi, subjecte a un estricte control públic” i en pro d'un joc responsable, i segur, extrem que apareix recollit en un apartat nou i ampli de l'acord.





En virtut d'això, s'estableix l'aplicació dels principis de joc responsable en la comercialització de tots els productes i les modalitats i en tots els canals. S'aplicaran mesures com ara reforçar el control d'accés a menors i als inscrits als registres d'autoprohibits i, d'altra banda, s'estableix la prohibició expressa per als canals físics de la venda directa des d'un terminal d'ONCE a un comprador, de manera que hi hagi sempre un intermediari personal en el procés de venda.





A més, abans d'iniciar qualsevol comercialització de producte, l'ONCE avaluarà el nivell de risc per impedir-ho, si aquest risc és alt; col·laborarà amb l'Estat per eradicar els jocs il·legals, així com per evitar possibles efectes perniciosos del joc sobre els consumidors.





El Grup Social ONCE, compost per ONCE, Fundació ONCE i Ilunion, és l'ocupador mundial més gran de persones amb discapacitat. Compta amb més de 72.000 treballadors i treballadores actualment, fet que suposa 9.600 persones més que fa 10 anys. D'aquesta plantilla, 41.911 són persones amb discapacitat, un 57,6% del total, 5 punts més que el 2011, data de l'acord anterior. I el 42,4% del total són dones.