Google Notícies tornarà a Espanya a principis del pròxim any

GOOGLE NEWS





Google Notícies ha anunciat el seu retorn a Espanya, que es realitzés a principis del proper any, després del tancament fa gairebé set anys pel seu desacord amb la Llei de propietat intel·lectual que entraria en vigor el gener del 2015 i que obligava a compensar els mitjans i editors per part dels indexadors de continguts.





Google Notícies és un servei d'agregador de notícies, que en paraules de la companyia permet "trobar informació actualitzada procedent de fonts acreditades i fiables". Espanya es va convertir el 2014 al primer país del món on aquest servei va deixar de funcionar, a causa de la Llei de Propietat Intel·lectual que va entrar en vigor el 2015.





El motiu es trobava que la legislació contemplava un dret de compensació econòmica irrenunciable per als editors de notícies per part dels agregadors de notícies que indexessin els seus continguts.





Pel director de Google News, Richard Gingras, aquest enfocament no era sostenible. Va defensar que el servei no guanyava diners, però que creava "valor real" per als mitjans reenviant la gent a les seves pàgines respectives, ajudant-los així a generar ingressos per publicitat.





Aquest dimecres, gairebé set anys després del tancament, la companyia anuncia el seu retorn. "Google Notícies reobrirà properament al nostre país. Hem pres aquesta decisió arran del nou Reial decret aprovat avui pel Govern espanyol, que transposa la Directiva europea sobre drets d'autor", informa en un comunicat la vicepresidenta de Google Iberia, Fuencisla Clemares.





La defensa que va fer Gingras fa gairebé set anys la manté Clemares. "Per als mitjans, Google Notícies és un canal valuós perquè els seus continguts arribin als lectors, així mateix, els ajuda a convertir aquests lectors en subscriptors i, per tant, fa créixer els ingressos", indica.





La companyia assegura que "cents de milions de persones utilitzen aquest servei a tot el món", encara que no a Espanya, on tornarà a estar disponible a "principis del proper any".





Clemares ha assenyalat que amb el retorn de Google Notícies, "la nova llei de drets d'autor permetrà als mitjans de comunicació espanyols _grandes i petits_ decidir lliurement com es poden trobar els seus continguts a Internet i com generen ingressos amb ells", per això arribaran a acords amb els mitjans "que protegeixin els seus drets d'acord amb la nova llei".





També oferiran a Espanya Google News Showcase, un programa de productes sota llicència, que paga als editors perquè generin continguts especialment cuidats, destinats als panells d'històries de Google News i Discover.