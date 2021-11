El túnel de les Glòries de Barcelona obrirà aquest dissabte

El nou túnel que travessa la plaça de les Glòries de Barcelona en sentit Besòs ja està preparat per obrir-se al trànsit aquest dissabte a partir de les 6 de la matinada després d'haver provat tots els sistemes i que “les proves hagin sortit correctes”.





El túnel de Glòries en sentit Besòs que s'obrirà al trànsit aquest dissabte @ep













El gerent de Mobilitat i Infraestructures de l?Ajuntament de Barcelona, Manuel Valdés; el director de Serveis de Mobilitat del consistori, Adrià Gomila, i el director general de Bimsa, Àngel Sanchez, han explicat aquest dimecres en declaracions als periodistes la complexitat de l'obra amb què han intentat "fer un túnel digne".





El túnel, que té una longitud total de 957 metres, tindrà tres carrils per sentit i un de reservat en cadascun per a autobusos urbans i interurbans , no tindrà sortides intermèdies i comptarà amb un radar de tram que fixa el trànsit en 50 quilòmetres per hora la velocitat a tot el recorregut, encara que s'activarà quan s'estreni el túnel en sentit Llobregat.





Les obres es van començar el 2014 amb la desconstrucció de l'antic anell viària i amb la creació d'aquest túnel es podrà deixar lliure la plaça de les Glòries amb la intenció que, quan finalitzin el conjunt de les obres, només puguin circular en superfície pel mig de la plaça busos i bicicletes.





Sanchez ha insistit en la complexitat i la rellevància de l'obra pel fet de construir-lo per sobre de línies ferroviàries i perquè el subsòl de Barcelona és més complex que en altres ciutats: “És un túnel atípic. aspecte econòmic, tècnic i en col·laboració amb tots els departaments de l'Ajuntament”.





Es preveu que el dia 5 de novembre a la nit la Guàrdia Urbana de Barcelona iniciï els desviaments de trànsit per a la implantació de la nova configuració viària per tal que el túnel quedi completament operatiu a partir de les 6 hores del 6 de novembre.





En cas que plogui, Valdés ha explicat que el túnel no es podria obrir a primera hora del matí, però que intentarien fer-ho durant el cap de setmana i, en aquest sentit, Sanchez ha assegurat que "el túnel està preparat per a pluges rellevants" .





ES PREVEN RETENCIONS





Gomila ha explicat que no preveuen cap canvi en el trànsit en sentit sortida de la ciutat, tot i que ha apuntat que preveuen que durant els primers dies de funcionament es produeixin retencions pel dubte dels conductors de si circular pel túnel o pel lateral : "A mesura que els conductors vagin coneixent la manera de moure's per la ciutat, desapareixeran".





L'accés al túnel en direcció Besòs serà des de la Gran Via de les Corts Catalanes a l'alçada del carrer de Padilla, i donarà servei a tots els vehicles que vagin en direcció Badalona/Mataró (C-31) i als que vulguin anar a la carrer Bilbao.





Els vehicles que accedien a la C-31 des del carrer de Llacuna ja no ho podran fer des d'aquest punt i hauran d'anar a la part central de la Gran Via des de la incorporació del carrer de la Selva de Mar, passant pel carrer del Perú.





Pel que fa al trànsit local, la mobilitat s'articularà a través dels carrers de l'entorn del parc de les Glòries: carrer Castillejos (sentit mar), Bolívia (sentit Besòs), Badajoz/Independència (en sentit muntanya) i Aragó (en sentit Llobregat ).





En paral·lel, es continua treballant al túnel en sentit Llobregat, on s'estan fent diferents treballs a l'interior de la infraestructura com el cablejat de la senyalització, la instal·lació de càmeres i el muntatge de canonades de les boques d'incendi, entre d'altres, i se'n preveu l'obertura a principis de 2022.





Sanchez ha assegurat que estan "aconseguint tancar" l'obra amb un pressupost final de 192 milions d'euros, de manera que es manté dins del marc econòmic aprovat per la Comissió de Govern el 2019.