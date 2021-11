La Xina està intentant prendre el control de les empreses europees de semiconductors

Unsplash





Per posar-se al dia al camp dels semiconductors, la Xina està augmentant discretament les compres de companyies a l'estranger, amagant-se darrere d'empreses fantasmes.





El 13 de maig, el fons d'inversió xinès Wise Road Capital va presentar una oferta d'adquisició per l'empresa francesa Unity Semiconductor (SC) SAS , segons va informar la plataforma especialitzada de dades financeres Refinitiv.





A primera vista, aquest fons sembla inofensiu. Creat el 2017 per invertir en empreses de tecnologia, en particular semiconductors, es defineix al seu lloc web com a "privat" i afirma "presa de decisions independent".





Tot i això, segons l'anàlisi que la firma d'intel·ligència econòmica Datenna va fer per a Le Monde, diversos dels accionistes d'aquest fons estan estretament vinculats a l'estat xinès. De fet, Pequín la utilitza com a instrument del seu apogeu tecnològic.





UnitySC, discret i poc conegut, només genera 25 milions d'euros en vendes a l'any, però podria tenir un futur brillant. Gràcies al seu centre de recerca al “mini-Silicon Valley” de Grenoble, ha desenvolupat una tecnologia de control de qualitat per a les hòsties de silici en què estan gravats els circuits integrats. Això és prometedor, amb la creixent miniaturització de semiconductors.





Pel seu camí a convertir-se en la propera potència tecnològica mundial, la Xina té un punt feble: els semiconductors . Aquests circuits integrats són clau per a la producció d'ordinadors, automòbils, telèfons mòbils, trens d'alta velocitat i infinitat de productes que es consideren intel·ligents.





Però les capacitats tecnològiques del país encara estan per darrere de les dels grans del sector com els Estats Units, Taiwan, Corea del Sud, el Japó i fins i tot Europa. Aquesta dependència exterior disgusta Pequín, que en un context de guerra tecnològic-comercial amb Washington ha emprès una difícil carrera per apoderar-se del mercat.