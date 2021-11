El Suprem ordena a Hisenda tornar 215.000 euros de l'impost sobre societats a Amancio Ortega

El Tribunal Suprem ha decidit l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) retorni al fundador d'Inditex, Amancio Ortega , un total de 214.842,82 euros per la liquidació de l'impost sobre societats corresponent a l'exercici 2014 de la signatura d'hípica Grilse, absorbida per Pontegadea Espanya.





Amancio Ortega @ep













En concret, l'alt tribunal ha estimat el recurs presentat per la societat propietària del centre hípic Casas Novas, situada a Arteixo (La Corunya), contra una resolució de la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Galícia.





Segons el Suprem, la "controvèrsia" a prop de la deduïbilitat dels interessos de demora tributaris se centra en la regularització practicada per la inspecció tributària com a conseqüència de l'acta subscrita el 21 de juny de 2016, en què no s'admet la qualificació com a partida deduïble que l'entitat recurrent havia atribuït a uns interessos de demora liquidats en una inspecció realitzada a l'exercici 2014, i que havia estat formalitzada el 17 de novembre de 2014 mitjançant la subscripció d'una acta amb acord.





En concret, i com a conseqüència d'aquesta regularització practicada l'exercici 2014, van resultar uns interessos de demora per import de 214.842,82 euros que la societat va considerar partida deduïble en l'impost de societats de 2014.





L'acta estesa el 21 de juny de 2016 regularitza aquesta consideració dels interessos de demora com a partida deduïble, no permetent-ne la deducció, criteri que és confirmat per l'acord de liquidació de 31 d'octubre de 2016, del qual resulta un deute a ingressar de 67.679,90 euros, corresponent 64.452,85 euros a quota tributària i 3.227,05 euros a interessos de demora.





Tot i això, ara el Suprem assenyala a la seva sentència que a efectes de l'impost sobre societats, els interessos de demora, siguin els que s'exigeixin en la liquidació practicada en un procediment de comprovació o siguin els meritats per la suspensió de l'execució de l'acte administratiu impugnat, "tenen la consideració de despesa fiscalment deduïble, atesa la seva naturalesa jurídica, amb l'abast i els límits que s'han exposat".