Pujar les pensions amb l'IPC costarà 3.750 milions, deu cops més que amb el sistema actual

Un pensionista en una manifestació @ep





Pujar les pensions amb l'IPC costarà el 2022 uns 3.748 milions d'euros, deu vegades més que si apliqués l'índex de revaloració de les pensions (IRP), que limita l'alça de les pensions a un 0,25% en situacions de dèficit del sistema com l'actual.







Així ho reflecteix un informe de l'Institut Santalucía, òrgan de reflexió i debat del Grup Santalucía, que parteix per fer aquests càlculs d'un IPC del 2,51%.





La diferència entre aplicar a la revaloració de les pensions el sistema actual (IRP) i fer-ho amb un IPC del 2,51% seria de 3.119 milions d'euros el 2021 i augmentaria el 2022 fins als 3.375 milions d'euros en calcular-se la revaloració sobre una més pensió mitjana i sobre un nombre més gran de pensions, segons aquest informe.





D'aquesta manera, conclou l'Institut, el cost per al 2022 s'estima en 3.748 milions d'euros si es revaloressin les pensions amb l'IPC, davant els 373 milions d'euros que costaria pujar les pensions amb l'IRP, és a dir, un 0, 25% com a màxim.





Els autors de l'informe han pres com a base el nou mètode per revalorar les pensions que apareix al projecte de Llei de garantia del poder adquisitiu de les pensions que es troba tramitant al Congrés i que suposa la derogació de l'IRP, mecanisme que lligava la revaloració de les pensions a la salut financera del sistema.





A l'estudi es parteix que el 31 de desembre de 2021 hi haurà 9.316.000 pensions, sense comptar les altes d'aquell any, per un import mitjà de 1.033,73 euros.





Sobre aquestes dades s'ha comparat el cost de la revaloració de les pensions als dos sistemes i, per això, l'Institut calcula l'increment aplicant l'IRP del 0,25% i el 2,51% de l'IPC. "Aquest últim és un valor raonable, encara que atesa la volatilitat de la inflació és difícil de predir", expliquen els experts de l'entitat.





Segons asseguren els autors d'aquest informe, és fàcilment comprensible que es vulgui mantenir el poder adquisitiu dels pensionistes, però no s'hauria d'haver fet sense trobar una font de finançament estable per als grans desemborsaments que s'espera que suposi l'aprovació de la revaloració amb l'IPC".





Segons la seva opinió, el més lògic hauria de ser no carregar tot el cost sobre les generacions futures, perquè poden haver d'enfrontar-se a problemes com la retallada de la taxa de substitució de la seva pensió futura, un tipus impositiu més elevat que l'actual i un deute més gran, cosa que pot suposar un menor creixement de l'economia espanyola