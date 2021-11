El brot de COVID-19 a la Xina ja és el més estès des de l'inici de la pandèmia

Covid-19 @ep





El brot de COVID-19 registrat a la Xina aquestes últimes setmanes ja afecta almenys 19 de les 31 províncies que conformen el gegant asiàtic, cosa que el converteix en el més estès des dels primers compassos de la pandèmia, quan el virus es va expandir per gran part del país després de la seva detecció inicial a la ciutat de Wuhan.





Les autoritats han confirmat desenes de nous casos cada dia. Només aquest dimecres, el Ministeri de Sanitat xinès ha afegit 109 casos al balanç oficial, entre els quals 93 simptomàtics i de transmissió comunitària, segons l'agència de notícies Xinhua.





Des que el virus va aparèixer per primera vegada a Wuhan a finals del 2019, i una vegada que la tendència expansiva va començar a dissipar-se, mai abans s'havia registrat una situació així en un país que sempre s'ha caracteritzat per intentar reduir a zero el nombre de contagis, encara que això hagi suposat restriccions generalitzades a la mobilitat i proves massives.





El principal expert sanitari de la Xina, Zhong Nanshan, ha assegurat en una entrevista amb CGTN que el brot pot quedar controlat en el termini d'un mes i ha defensat els criteris del Govern a l'hora de contenir el virus sigui com sigui, argumentant que permetre la lliure expansió de la COVID-19 comportaria costos encara més grans, segons l'agència Bloomberg.





L'últim brot està associat al turisme i ha portat al confinament d'un comtat i dues ciutats, així com a una vigilància més gran en megaurbs com Pequín, que es prepara precisament per acollir els Jocs Olímpics d'hivern.