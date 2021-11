Piqué assegura que sent "enveja de Madrid" i li agradaria que Barcelona "estigués al seu nivell"

Gerard Piqué @ep





Gerard Piqué lloa Madrid i li dóna un cop baix a Barcelona . El futbolista va comparèixer en un esdeveniment a la capital d'Espanya per promocionar les finals de la Copa Davis que se celebraran entre el 25 de novembre i el 5 de desembre al Madrid Arena, on va destacar l'"enveja sana" que sent per Madrid.





"Jo sóc de Barcelona, estimo la meva ciutat més que res i sento enveja sana de Madrid i de tot el que està fent, crec que és un exemple per a tothom, ja m'agradaria que Barcelona estigués a aquest nivell, que aquests darrers anys ens està costant més”, assegura el defensa del FC Barcelona. A més, ha fet una picada d'ullet a l'alcalde, José Luis Martínez Almeida, amb qui té una bona relació.





Piqué també va confirmar que la Copa Davis no es quedarà a la capital d'Espanya, després del final de l'acord amb Madrid, de dos anys, que Kosmos no vol perllongar. "L'acord amb Madrid era per a dos anys. El 2020 vam tenir la mala sort de la COVID i no es va poder organitzar, i aquest és el segon, ens agradaria quedar-nos més anys, però cal entendre que la Copa Davis és el Mundial de tennis i que ha d'anar a altres ciutats i països”, va assegurar.