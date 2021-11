El subdirector mèdic del Regne Unit alerta que la pandèmia no s'ha acabat i que vindran "mesos difícils"

UCI Covid-19 @ep





El subdirector mèdic d'Anglaterra ha emès una severa advertència sobre els propers mesos d'hivern davant de les taxes "molt altes" de coronavirus. El professor Jonathan Van-Tam ha dit que els propers mesos serà clau la "precaució, seguida de precaució", i va instar els ciutadans a tenir ciutat.





Ha dit que era "preocupant" que el Regne Unit encara tingui altes taxes de Covid-19 ja que al país "feia força calor" a principis de tardor. En declaracions a BBC Breakfast i BBC Radio 5 Live, el professor Van-Tam va dir: 'Massa persones creuen que aquesta pandèmia s'ha acabat. Personalment, crec que vindran alguns mesos difícils a l'hivern i no s'ha acabat", sentencia.





" Crec que tota una gamma de comportaments, inclòs l'ús de màscares, serà un gran determinant del que passarà entre ara i els mesos més foscos de l'hivern ", assegura el científic.





Quan se li va preguntar com es podria prevenir una tancada nadalenca, assegura: "El Nadal, i de fet tots els mesos d'hivern més foscos, seran potencialment problemàtics, i crec que les coses que realment determinaran això són, en primer lloc lloc, els comportaments humans i la precaució durant els mesos d'hivern, però particularment els propers mesos si es parla de Nadal”, explica.





"El següent és què tan bé van els programes de vacunació", afirma. El prestigiós científic va dir que un altre factor "realment important" en els propers mesos seria quantes persones van rebre les vacunes de reforç i la vacuna contra la grip si ho necessitaven. Però encara que va emetre una advertència clara que la pandèmia no s'ha acabat, el professor Van-Tam va suggerir que la sortida podria estar a només uns mesos de distància.













Quan se li va preguntar on pensava que estava el Regne Unit en la seva lluita contra el Covid-19, va dir: 'Jo diria que estem al mig temps a la pròrroga, i crec que el xiulet final en termes de: no puc predir-ho. - però la meva opinió personal és que tenim alguns mesos més per córrer, i crec que estarem en un conjunt d'aigües molt més tranquil·les per a la primavera”, sentencia.