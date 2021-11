"Els nostres barris semblen un parc temàtic de la festa i de l'oci": els veïns de Ciutat Vella diuen "prou"

@ACN





Una vuitantena de veïns de Ciutat Vella han protestat aquest dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona contra la degradació de l'ús de l'espai públic al districte. En un manifest denuncien un ús "massiu, incontrolat, incívic i cada cop més privatitzant" de l'espai públic i alerten que això perjudica la convivència i degrada els barris on viuen. Protesten contra els botellots, el soroll nocturn, la "circulació incontrolada d'enginys" o l'increment de terrasses, entre altres.





"Cada cop més, els nostres barris semblen un parc temàtic de la festa i de l'oci, un reclam turístic per fer qualsevol cosa amb la major de les impunitats", es queixen. Per això, proposen un pla de xoc especial per a Ciutat Vella que garanteixi el dret al descans.





"La situació actual ens és insuportable, i per això reclamem els nostres drets", apunten en el manifest. En aquest també demanen un plantejament de futur que eviti que els barris de Ciutat Vella segueixin "hipotecats al turisme, a l'especulació i a la permissivitat absoluta".





El veïnat considera que la situació actual no és nova i que fa temps que pateixen problemes relacionats amb un mal ús de l'espai públic però també creu que s'ha agreujat fins al punt que sembla que els veïns "fan nosa".





Entre els elements dels quals es queixen també hi ha els lloguer d'habitatges i comercials, amb uns preus "impossibles", la manca de comerç de proximitat i les "nits d'insomni". La concentració d'aquest dimecres a plaça Sant Jaume ha comptat amb la Xarxa Veïnal del Raval i les associacions veïnals del Raval, la Barceloneta, el Casc Antic, de l'Òstia i del Gòtic i el suport de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB).