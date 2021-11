El CEO de l'Al-Sadd ho posa difícil al Barça: "Volem mantenir Xavi i no permetrem que se'n vagi ara"

@EP





El CEO de l'Al-Sadd qatarià, Turki Al-Ali, ha donat la benvinguda a Doha a la delegació del FC Barcelona que ha viatjat per negociar el fitxatge de l'entrenador Xavi Hernández, a qui els qatarians volen retenir o, si més no, no deixar sortir en aquest moment de la temporada.





"Donem la benvinguda a la visita de la delegació administrativa del FC Barcelona, ho agraïm i respectem. Però la posició del club és clara des del principi: estem compromesos a mantenir el nostre entrenador Xavi amb nosaltres", ha assegurat Al-Ali a les xarxes de l'Al-Sadd.





A més, explica que en aquests moments no poden prescindir dels serveis del tècnic de Terrassa, el gran favorit per relegar el destituït, Ronald Koeman, i agafar les regnes d'un Barça entrenat ara, de manera interina, per Sergi Barjuan.





"No podem permetre que Xavi se'n vagi en aquest moment tan delicat de la temporada", ha esgrimit el CEO del club qatarià. Així, es confirma que hi ha negociació i s'intueix que no serà fàcil convèncer l'Al-Sadd per a la sortida de Xavi, que té contracte vigent fins al 2023.





Sense Joan Laporta en aquesta delegació, encapçalada pel vicepresident Rafa Yuste i el director de futbol, Mateu Alemany, el Barça negociarà la sortida de Xavi de l'Al-Sadd, amb l'obstacle que, segons el mig de Qatar, la clàusula de rescissió del contracte és de 10 milions deuros.