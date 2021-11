Un intern de la presó de Ponent agredeix a un funcionari per negar-se a netejar

Presó de Ponent /@EP





El director general d'Afers Penitenciaris de la Generalitat, César Galván, ha condemnat "enèrgicament l'agressió intolerable" d'un intern de la presó de Ponent al cap de la unitat de Servei Interior diumenge passat.





Galván ha reiterat que el Departament de Justícia està a disposició del treballador i la seva família, fins i tot amb atenció psicològica si cal. També ha recordat que l'intern va ser traslladat l'endemà a una altra presó. El pres, que estava en règim ordinari o de segon grau, ha estat ingressat de forma immediata i cautelarment a un mòdul de règim tancat i s'estudiaran altres possibles mesures disciplinàries o fins i tot reclassificar-lo en primer grau, més restrictiu que el segon.





El pres, que segons fonts penitenciàries consultades per l'ACNs no té cap diagnòstic de problemes psiquiàtrics, es va negar a fer tasques de neteja de les zones comunes, que li corresponien. En rebre un advertiment, va reaccionar agredint el funcionari amb un cop de puny a l'ull esquerre. El funcionari va ser traslladat en ambulància a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va ingressar. Galván ha explicat que el cas ja s'ha portat al jutjat de guàrdia, perquè l'agressió a l'ull podria comportar conseqüències penals per a l'intern. "Qualsevol agressió a treballadors de centres penitenciaris ens preocupa. No hi ha cap xifra que ens sembli acceptable", ha dit.