Consulta els carrers que es tallaran aquest divendres a Barcelona per l'acció de 'Revolta Escolar'

Associacions de famílies d'alumnes (AFAs) coordinades per l'entitat Eixample Respira han convocat aquest divendres a partir de les 16 hores a Barcelona una nova acció de 'Revolta Escolar', que consistirà a tallar carrers davant de 25 escoles i instituts de la ciutat per a protestar per la contaminació en entorns escolars i exigir-ne la pacificació.





En un comunicat aquest dimecres, Eixample Respira ha explicat que la protesta coincideix amb l'organització de dues accions més que, segons l'entitat, mostren la multiplicació d'iniciatives veïnals per la mobilitat sostenible: es tracta de l'organització d'un nou #Bicibús de l'Eixample i la sortida amb bicicleta del col·lectiu Massa Crítica.





El tall de carrers coincideix també amb la pacificació número 100 d'entorns escolars impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, però el moviment el considera " insuficient " i també destaca que les protestes són més necessàries que mai, atès que l'Organització Mundial de la Salut ( OMS) ha rebaixat els nivells mitjans anuals recomanats de contaminants atmosfèrics.





Diferents AFAs -amb la col·laboració d'entitats veïnals i ecologistes- estan promovent talls de carrer davant les escoles cada primer divendres de mes a l'hora de sortida de l'escola per reclamar més pacificació als entorns escolars, menys contaminació i menys soroll.





La primera protesta va tenir lloc a Barcelona el desembre de 2020, durant el curs 2020-2021 es van fer 12 divendres de protesta i actualment ja hi ha més de 100 centres mobilitzats a 17 ciutats: Badalona, Barcelona, Cardedeu, Girona, Mollet del Vallès, Olot, Sabadell, Sant Cugat, Getafe, Bilbao, Guadalajara, Lugo, Madrid, Melilla, València, Vigo i Saragossa.





Consulta aquí els carrers que es tallaran: www.revoltaescolar.cat