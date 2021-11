"Cara de psicòpata" i "gestos de victòria": declaren els testimonis del crim de Montcada i Reixac

Imatge del lloc dels fets el 2019 /CrónicaGlobal





Testimonis de l’agressió que va acabar amb la mort a ganivetades d’un home a Montcada i Reixac el 2019, han assegurat durant la segona sessió del judici d’aquest dimecres que l’acusat va fer gestos de victòria després d’apunyalar repetidament la víctima i de tallar-li els genitals.





També han apuntat que l’acusat semblava saber perfectament que estava fent i que la víctima, tot i que va intentar impedir amb els braços les ganivetades, no va tenir cap possibilitat de defensar-se. Dos dels testimonis, a més, han recordat que durant l’agressió, l’acusat anava repetint que la víctima “s’ho mereixia” i que era un “assetjador”. Treballadores d’un bar proper han recordat que l’agressor va amenaçar a la seva exparella i a la víctima dies abans.





La segona sessió del judici contra l’home acusat de matar a ganivetades a la parella de la seva excompanya el 2019 a Montcada i Reixac, per qui la Fiscalia demana 20 anys i sis mesos de presó, ha començat amb la declaració de la dona, que s’ha fet a porta tancada. Seguidament, amb l’acusat tapat per una mampara, diversos testimonis de l’agressió han explicat la seva versió dels fets.





SABIA EL QUE ES FEIA





Visiblement emocionats en recordar l’agressió, els testimonis han apuntat que l’acusat semblava que sabia perfectament el que volia fer en tot moment. Han explicat que es va esperar “tranquil·lament” en un bar proper fins que va veure aparèixer la parella i que, a partir d’aquí, els va anar a buscar amb un ganivet de grans dimensions a la mà dreta.





Un dels testimonis ha explicat que quan es va encarar amb la parella, la víctima es va col·locar davant la dona per evitar que fos agredida. En aquest moment, un dels presents va aprofitar per endur-se la dona a l’interior del bar i quan l’home va intentar sortir corrents per entrar-hi també és quan va caure a terra de costat, moment en què l’agressor se li va llençar a sobre per apunyalar-lo.





Durant les declaracions, s’ha assegurat que l’acusat va insultar repetidament a la víctima dient-li “assetjador” mentre l’apunyalava contínuament. Als presents que li demanaven que el deixés i parés d’agredir-lo els deia que “s’ho mereixia” per “violador”. També han apuntat que en tot moment semblava tenir intenció d'agredir la víctima perquè tot i que aquest li va demanar de parlar l'acusat no va parar d'agredir-lo amb el ganivet.





GESTOS DE VICTÒRIA





Una de les cambreres del bar i un dels clients que van veure tota l’agressió, han recordat que després de tallar-li els genitals a la víctima, l’home va fer ostensibles gestos de victòria per després prosseguir amb les ganivetades. Va ser passats uns quants minuts, i amb la víctima morta des de feia estona, que finalment va llançar el ganivet i va ser reduït per algunes persones fins que van arribar els Mossos d’Esquadra.





Els testimonis també han coincidit en afirmar que la víctima en cap moment va tenir possibilitat de defensar-se un cop a terra més enllà d’intentar parar amb les mans les ganivetades. Un d’ells, ha explicat, confirmant la versió de l’acusat en la primera sessió, que la víctima, en un primer moment, es va intentar defensar amb pot d’esprai de pebre.





Diverses cambreres del bar, han confirmat que dies abans l’acusat s’havia presentat al bar amb una caixa i preguntant per la parella. Posteriorment, la dona els va explicar que els havia amenaçat i van avisar als Mossos d’Esquadra. Una de les cambreres ha recordat que quan el va veure els dia dels fets assegut tranquil·lament a la barra del bar el va reconèixer i que tenia cara de “psicòpata”.