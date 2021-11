Endesa va obtenir un benefici net de 1.459 milions fins al setembre, un 3,4% menys

@EP





Endesa va obtenir durant els nou primers mesos de l'any un benefici net de 1.459 milions d'euros, fet que suposa un descens del 3,4% respecte al mateix període de l'exercici precedent, ha informat la companyia.





El resultat ordinari net va ser de la mateixa magnitud, amb un descens del 14,2% respecte dels 1.700 milions del mateix període de l'any anterior. Aquest descens, segons la companyia, reflecteix l'impacte negatiu que l'excepcional pujada dels preus d'electricitat, motivat principalment pel fort increment del preu del gas i, en menor mesura, del dels drets d'emissió del CO2, està tenint al seu compte de resultats.





Tot i aquest context advers marcat per l'escalada de les primeres matèries energètiques, Endesa va registrar un resultat brut d'explotació (Ebitda) de 3.125 milions d'euros, només un 0,4% inferior al del període gener-setembre del 2020. En termes comparables, descomptant les provisions de personal per un import de 143 milions fetes l'any passat, l'Ebitda es va incrementar un 4%.





Els ingressos van augmentar un 43,6%, fins a 18.603 milions d'euros, mentre que la inversió va assolir els 1.414 milions d'euros, amb un creixement del 20,5% respecte al mateix període de l'any anterior.





L'exercici del negoci regulat va complir amb les expectatives amb una millora del marge brut del 3%, fins als 2.248 milions d'euros, mentre que l'Ebitda va créixer un 7% fins als 1.719 milions.





En el negoci liberalitzat els increments es van situar al 2 i l'1%, respectivament. Segons la companyia que presideix José Bogas, el difícil context del mercat va ser compensat pels ingressos no recurrents procedents, fonamentalment, de la recuperació de costos de CO2 de l'any 2006 (188 milions), la devolució del cànon hidràulic després de la sentència del Tribunal Suprem (48 milions) i altres ingressos per operacions de derivats de primeres matèries (297 milions d'euros).





Els costos fixos totals van assolir els 1.403 milions, en línia amb allò registrat l'any anterior en termes comparables gràcies a l'estratègia basada en els plans d'eficiència de personal.

Mentrestant, el deute net es va incrementar un 45% fins als 10.000 milions d'euros, degut, fonamentalment, al pagament del dividend amb càrrec als resultats del 2020 abonat durant l'exercici i al descens del flux de caixa operatiu fins als 862 milions registrat durant els nou primers mesos.





El palanquejament (ràtio de deute net respecte a l'Ebitda), es va situar així el 30 de setembre en 2,4 vegades en termes comparatius, mentre que el cost del deute va assolir nivells extraordinàriament baixos, mantenint el seu camí de reducció. L'interès mitjà baixa fins a l' 1,5%, "cosa que distingeix Endesa com la utility integrada amb el cost de finançament més competitiu a nivell europeu", segons destaca al seu comunicat.





El finançament lligat a criteris de sostenibilitat va representar el 57% del total del deute financer brut, cosa que suposa un important avenç respecte al 45% de l'exercici 2020. Això situa a Endesa més a prop l'objectiu d'assolir el 60% el 2023.





La companyia, que manté els seus objectius per a l'exercici, recolzats per partides no recurrents i els continus esforços de gestió, assenyala que els resultats dels nou primers mesos són "especialment significatius" en l'actual conjuntura, "que no beneficia l'estratègia de la companyia ni al vostre compte de resultats".





Així, detalla que, si escau, tota la generació pròpia de base, procedent de l'energia hidroelèctrica, nuclear i de les renovables no regulades, està venuda per cobrir els contractes de preu fix amb clients industrials i residencials a preus molt inferiors als que marca actualment el mercat majorista o 'pool'.





ESTALVI DE 3.300 MILIONS ALS SEUS CLIENTS





Aquest model de contractació permetrà un estalvi estimat en 3.300 milions d'euros als clients de la companyia, tant del segment empresarial com de residencial, en el conjunt d'aquest any. En aquest sentit, el 100% de la producció pròpia de base del 2021 ja s'ha cobert amb vendes a termini, un percentatge que arriba al 88% per al 2022 al tancament del setembre.





"Som conscients de les dificultats a què s'enfronten moltes llars i clients industrials a causa dels alts costos energètics. I per això estem oberts al diàleg amb l'Administració per trobar les solucions més eficients per a aquest context conjuntural", va assenyalar el conseller delegat d'Endesa, José Bogas durant la presentació de resultats a inversors.





En opinió de Bogas, les mesures addicionals aprovades pel Govern la setmana passada per modificar el reial decret llei de 14 de setembre "introdueixen racionalitat, a més d'augmentar la protecció per als consumidors vulnerables, un aspecte, aquest últim, que Endesa recolza decididament i que està en línia amb el compromís de la companyia amb la societat, que ens portarà a contribuir amb aproximadament 90 milions d'euros per finançar el bo social durant aquest any”, va assenyalar.





MANTÉ PREVISIONS PER A L'EXERCICI





Malgrat la complexa conjuntura energètica i regulatòria, Endesa es ratifica en els seus principals objectius financers i de negoci per al conjunt de l'any ", va anunciar Bogas.





En l'actual context, Endesa manté la seva aposta per la descarbonització del mix de generació, i ha impulsat la cartera de projectes renovables en 22 GW addicionals des de principis d'any, sumant ja més de 61 GW. Concretament, compta amb 11,2 GW de projectes renovables madurs i en execució.





L'acceleració dels projectes en construcció permetrà incorporar 700 MW de capacitat renovable a l'any, complint amb les previsions per a l'exercici. Les dades dels nou primers mesos de l'any indiquen que la producció total peninsular va assolir els 34,4 TWh, mantenint els registres de l'any passat. L'increment de la capacitat solar i eòlica, juntament amb l'augment de la producció nuclear, van compensar la menor producció hidroelèctrica.





Fins al setembre, el 85% de la producció peninsular va estar lliure d'emissions de CO2, en línia amb l'objectiu d'assolir el 89% per al 2023. Gràcies a l'aposta per la descarbonització, la capacitat renovable peninsular ja representa al voltant del 45% de la producció peninsular de la companyia.





Al segment de comercialització, les vendes es van mantenir estables en relació als nou primers mesos de l'any passat, amb avenços positius en les vendes liberalitzades, especialment en el segment de pimes i en les vendes internacionals (Portugal i resta d'Europa), que van compensar el descens registrat al mercat regulat.





La companyia incideix que la seva estratègia "està donant els seus fruits", en reduir la tendència de pèrdua de clients malgrat l'elevada pressió competitiva. El tercer trimestre s'ha aconseguit un saldo positiu de 55.000 nous contractes al mercat liberalitzat, una tendència que s'espera mantenir en el futur malgrat l'entorn "altament desafiant".





Pel que fa a mobilitat elèctrica, Endesa va tancar els nou primers mesos de l'any amb una xarxa de 8.400 punts de recàrrega instal·lats, cosa que representa una alça del 19% respecte al mateix període de l'any passat, "i consolida el seu lideratge en infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics a Espanya", va explicar la companyia.