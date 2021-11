Les armes són una constant als carrers d'Etiòpia/@EP





Etiòpia ha declarat l' estat d'emergència després que el Front d'Alliberament Popular de Tigray (TPLF) digués que va capturar les ciutats de Dessie i Kombolcha a la regió d'Amhara, segons informa Al-Jazera.







Les ciutats són a uns 400 quilòmetres de la capital, i les forces del TPLF han indicat que poden avançar cap a Addis Abeba.





El govern i les forces de Tigray han estat lluitant durant un any i hi ha una apagada de comunicacions a la major part del nord d'Etiòpia.





FACEBOOK ELIMINA UN TWEET DEL PRIMER MINISTRE D'ETIÒPIA





Abiy Ahmed , primer ministre d'Etiòpia va expressar en xarxes socials a mobilitzar-se contra els rebels "amb qualsevol arma i de qualsevol forma", per la qual cosa Facebook va eliminar una publicació del primer ministre etíop Abiy Ahmed en què exhortava la ciutadania a alçar-se i “ enterrar” les forces rivals del Tigray que actualment amenacen la capital, va informar la companyia, en un moment en què la guerra al país fa un any.





La publicació que va fer el premier diumenge va violar les polítiques de la plataforma que prohibeixen incitar i promoure la violència, li va dir Emily Cain, portaveu de la companyia matriu de Facebook, Meta, a The Associated Press. El post va ser retirat dimarts al matí, va afegir.





"Tots tenim obligació de morir per Etiòpia", va manifestar Abiy en la publicació eliminada, en què va fer una crida als ciutadans a mobilitzar-se "amb qualsevol arma o de qualsevol forma".

Abiy continua publicant regularment a la plataforma, en què té 3.5 milions de seguidors. Els Estats Units i altres països han advertit Etiòpia sobre la seva “retòrica deshumanitzadora” després que el primer ministre va descriure el juliol passat a les forces del Tigray com un “càncer” i “mala herba”.





No és la primera vegada que Facebook elimina publicacions de líders mundials , encara que en poques ocasions. Aquest any, la xarxa social va esborrar un vídeo del president nord-americà Donald Trump en què promovia falsedats sobre un frau electoral després d'un enfrontament letal al Capitoli. Facebook va dir al seu moment que el vídeo contribuïa al “risc de la violència en curs”. Tot just la setmana passada, la plataforma va eliminar una transmissió en viu del mandatari brasiler Jair Bolsonaro pel fet que va fer afirmacions falses respecte a les vacunes contra el Covid-19.





La portaveu Cain no va explicar com és que Facebook va saber la publicació d'Etiòpia, que el primer ministre, guardonat amb el premi Nobel de la Pau, va fer en moments en què les forces del Tigray assumien control de ciutats estratègiques durant el cap de setmana i que els permeten avançar per una important carretera cap a la capital, Addis Abeba.





L'ONU CONSIDERA A TOTES LES PARTS DEL CONFLICTE A ETIÒPIA RESPONSABELS DE "CRIMS DE GUERRA"





Una investigació de l'Alt Comissionat per als Drets Humans de les Nacions Unides , dirigit per Michelle Bachelet, conclou que totes les parts del conflicte a Etiòpia són responsables de crims de guerra. "Totes les parts que lluiten en el conflicte que va començar fa un any a Etiòpia han comès, en diversos graus, crims de guerra i contra la humanitat", ha afirmat aquest dimecres Bachelet durant la presentació de l'informe, realitzat en col·laboració amb la Comissió Etíop de Drets Humans.





"Hi ha detalls de violacions i abusos, que inclouen assassinats i execucions extrajudicials, tortures, violència sexual i basada en el gènere, violacions contra els refugiats i desplaçament forçat de civils", ha apuntat l'expresidenta xilena, que ha obert la porta perquè un mecanisme internacional de recerca imparteixi justícia per a les víctimes amb l'objectiu de prevenir la impunitat.







L'anàlisi de la situació contempla el període que va del 3 de novembre del 2020, quan va esclatar el conflicte a la regió de Tigray (nord del país), fins a finals del juny passat, que coincideix amb la declaració d'alto el foc unilateral per part del Govern etíop.





COM VA COMENÇAR TOT?





El conflicte de Tigray té les arrels en tensions que es remunten diverses generacions en el passat d'Etiòpia. Una refugiada etíop resa en una església ortodoxa a prop d'un camp de refugiats a Gedaref, a l'est del Sudan, el 6 de desembre del 2020.





El país està format per 10 regions -i dues ciutats- que tenen una gran autonomia, inclosa la capacitat de comptar amb policia i milícia regionals. A causa d'un conflicte anterior amb la veïna Eritrea, també hi ha un gran nombre de tropes federals a Tigray. Els governs regionals estan dividits en gran mesura per línies ètniques arrelades.





Abans que Abiy Ahmed arribés al poder, el TPLF havia governat Etiòpia amb mà de ferro durant dècades, supervisant un període d'estabilitat i creixement econòmic a costa dels drets civils i polítics bàsics. Aquest govern autoritari va provocar un aixecament popular que va acabar obligant a dimitir el predecessor d'Abiy, Hailemariam Desalegn.





El 2018, Abiy va ser nomenat per la classe dirigent per sufocar les tensions i portar el canvi, sense posar en perill el vell ordre polític. Però gairebé tan aviat com es va convertir en primer ministre, Abiy va anunciar la reorganització de la coalició governant que el TPLF havia fundat -el Front Revolucionari del Poble Etíop (EPRDF), compost per quatre partits- en un únic i nou Partit de la Prosperitat, condemnant a l'ostracisme el TPLF en el procés.





En impulsar un nou partit polític panetíop, Abiy va fer que algunes regions temessin que el sistema federal del país -que garanteix una important autonomia als estats ètnicament definits, com Tigray- es veiés amenaçat. Els líders de Tigray es van retirar al sector muntanyós al nord de la regió, on van seguir controlant el seu propi govern regional.





Les tensions van arribar al seu punt àlgid el setembre del 2020, quan els tygrins van desafiar Abiy en seguir endavant amb les eleccions parlamentàries regionals que ell havia posposat a causa de la pandèmia de coronavirus. Abiy va qualificar la votació d'il·legal i els legisladors van tallar el finançament als dirigents del TPLF, cosa que va desencadenar una sèrie d'escalades entre el govern regional i el federal.





El 4 de novembre del 2020, després d'acusar el TPLF d'atacar una base de l'exèrcit federal als afores de Mekelle, la capital regional de Tigray, i intentar robar les seves armes, Abiy va ordenar un assalt militar contra el grup, enviant tropes nacionals i combatents de la regió veïna d'Amhara, juntament amb soldats d'Eritrea.





Un tanc danyat en una carretera al nord de Mekelle, capital de Tigray, el 26 de febrer

Abiy va declarar que l'ofensiva havia estat un èxit després de només tres setmanes, quan les forces governamentals van prendre Mekelle i van instal·lar una administració interina lleial al govern central a Addis Abeba. Però un any després, la situació és lluny d'haver acabat.





QUINA ÉS LA RESPOSTA INTERNACIONAL?





A mesura que s'endureix el conflicte i s'agreuja impacte a la població civil, els líders mundials han expressat la seva preocupació per la restricció de l'ajuda a Tigray per part del govern etíop i el paper de les forces eritrees a l'agreujament de la crisi.





Alts funcionaris del govern del president Joe Biden han advertit que Etiòpia perdrà l'accés a un lucratiu programa comercial dels Estats Units a causa de les violacions dels drets humans, tret que prengui mesures significatives per posar fi al conflicte en curs i alleujar la crisi humanitària a principis del 2022.





El president Joe Biden ha determinat que Etiòpia no compleix els requisits d'elegibilitat de la Llei de Creixement i Oportunitats per a l'Àfrica (AGOA) "per greus violacions dels drets humans reconeguts internacionalment", va dir en un missatge al Congrés l'1 de novembre.





El govern d'Etiòpia ha de prendre "mesures urgents" abans de l'1 de gener per romandre al programa, que concedeix a les nacions de l'Àfrica subsahariana elegibles un accés lliure d'impostos al mercat nord-americà per a milers de productes.





L?administració nord-americana també s?està preparant per imposar sancions a les parts del conflicte, en virtut d?un decret signat per Biden al setembre, segons els funcionaris.





L'enviat especial dels EUA per a la Banya d'Àfrica, Jeffrey Feltman, ha declarat que "a mesura que la guerra s'acosta al primer aniversari, els Estats Units i altres països no poden continuar amb les relacions habituals amb el govern d'Etiòpia ".





El Departament d'Estat va anunciar anteriorment restriccions de visat per als funcionaris del govern d'Etiòpia i Eritrea, i el govern de Biden ha imposat restriccions àmplies a l'ajuda econòmica al país.





Però no és clar si els esforços dels EUA i altres països per forçar la mà d'Etiòpia han tingut algun efecte.