Demanen 5 anys de presó per a un home acusat d'abusar d'una nena de 4 anys a un galliner

Audiència Provincial de La Corunya @ep





La Fiscalia demana una pena de 5 anys de presó per a un home acusat d'un delicte d'abusos sexuals sobre una nena de 4 anys, a qui va fer tocaments a les parts íntimes, aprofitant que tots dos es trobaven sols a l'interior del galliner d'una habitatge. L'encausat serà jutjat aquest dijous a la secció primera de l'Audiència Provincial de la Corunya.





Segons l'escrit d'acusació pública, els fets van tenir lloc el 18 d'agost del 2017 al galliner d'una casa situada a Oroso, on l'acusat es trobava amb la nena. "Amb intenció de satisfer els seus desitjos lúbrics" i aprofitant "la poca edat" de la menor, li va abaixar els pantalons i la roba interior i li va fer tocaments.





La Fiscalia recull en el seu escrit que l'acusat va ser incapacitat judicialment el 2012 i que la seva tutela va ser assumida per la Fundació Galega per a Tutela d'Adults (FUNGA). No obstant això, al moment dels fets i segons els informes forenses, conservava les seves capacitats cognitites i volitives.





Pel que va passar en aquest galliner, el ministeri públic el considera autor d'un delicte d'abús sexual sobre menor de 4 anys i demana que se li imposin 5 anys de presó.





Així mateix, reclama que se li prohibeixi acostar-se o comunicar-se amb la víctima durant 10 anys, i que se li imposi la mesura de llibertat vigilada també durant una dècada. Pel que fa a la responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar la nena en 8.000 euros pels danys morals.