@Pixabay





El xandall és una peça de roba força comuna a la nostra societat, però n'hi ha un que destaca entre tots: el xandall Beckenbauer d'Adidas. Potser pel nom no és tan fàcil de reconèixer, però et sonarà si et diem que és aquest de les tres franges laterals als pantalons que té una jaqueta a conjunt, tal com assenyala Esquire. T'expliquem la història del xandall més famós del món.





L'estètica d'aquest xandall no és atzar, sinó que té un motiu al darrere. Per conèixer-lo, cal remuntar-se a l'any 1954, quan la selecció alemanya va guanyar el Mundial. Per aquell moment, molts dels futbolistes portaven sabatilles de la marca esmentada, però poc després van llançar la primera peça de roba i ho van fer amb l'ajuda d'un dels millors jugadors del moment: Franz Beckenbauer.





Conegut com el kaisser, Beckenbauer va començar a lluir un xandall d'Adidas, de pantalons vermells i jaqueta blanca, que tenia tres franges laterals que es van convertir en tot un símbol. I tal va ser la influència que va tenir en la gent que uns anys després no només estava sobre els terrenys de joc sinó també sobre els escenaris musicals. El van portar rapers perquè era molt vistós i marcava estil. I de mica en mica, es va anar estenent per tota la societat fins arribar als nostres dies.