Aquesta és la rebaixa de l'IRPF que ha aprovat Ayuso i així es la diferencia amb Catalunya

@EP





Isabel Díaz Ayuso ha aprovat una rebaixa de l'IRPF que va prometre la campanya electoral del 2019 i que suposarà un estalvi de 300 milions d'euros aproximadament per a més de tres milions de madrilenys.





Aquesta nova llei porta una baixada de mig punt en el tram autonòmic de l'IRPF que notaran, sobretot, les llars amb rendes baixes. En aquests casos, el tipus impositiu passarà de ser d'un 9% a un 8,5% .





QUINA SERÀ LA DIFERÈNCIA ENTRE MADRID I CATALUNYA?





Madrid seguirà sent, per tant, la comunitat autònoma amb un tram autonòmic de l'IRPF més baix de tot el país. En comparació amb Catalunya, la diferència és notable. A partir del 2022 quan aquesta llei s'apliqui, un madrileny que cobri 20.000 euros anuals tributarà 340 euros menys que un català que tingui el mateix sou. Això és així perquè en baixar fins al 8,5%, la diferència amb Catalunya serà de fins a tres punts i mig.







Però no serà l'única diferència que hi hagi entre Catalunya i Madrid, ja que Ayuso ha decidit convertir la seva comunitat autònoma en l'única que no tingui cap impost propi. Per això, eliminarà tres tributs: el que havien de pagar els ciutadans per la instal·lació de màquines recreatives a locals d'hostaleria, el del Dipòsit de Residus i el del recàrrec sobre el d'Activitats Econòmiques.





CALCULA EL TEU IRPF





Captura de pantalla de la calculadora de l'IRPF de l'Agència Tributaria





En el web de l'Agència Tributaria hi ha una calculadora de l'IRPF en la que, posant les dades requerides, li diuen a qualsevol ciutadà la retenció d'IRPF que li correspon.