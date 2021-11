Pluja, neu, tempestes, vent i onatge posen en risc una desena de províncies

Una persona con un paraguas en un día de lluvia @EP



Aquest dijous, una desena de províncies espanyoles estaran en risc per pluja, neu, tempestes, vent i onatge, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), en una jornada marcada per les precipitacions fortes i/o persistents al litoral cantàbric, així com precipitacions fortes al nord de les Balears i nevades a l'oest de la serralada Cantàbrica.





Així, les pluges posaran en risc Astúries, Cantàbria, Guipúscoa, Biscaia, Barcelona, Tarragona, Mallorca i Menorca. Aquestes dues últimes també estaran amb avisos per les tempestes mentre que els fenòmens costaners activaran els avisos a Girona i Tarragona (també en risc per fortes ratxes de vent) i la neu, a Lleó.





Aquest dijous, els cels estaran ennuvolats o coberts amb precipitacions a Galícia, àrea cantàbrica i Pirineu occidental, més abundants i ocasionalment acompanyades de tempesta al litoral cantàbric, on podrien ser localment forts i/o persistents.





S'esperen cels ennuvolats a les Balears, golf de València i nord-est de Catalunya, amb xàfecs ocasionalment acompanyats de tempesta que podran ser una mica més intenses al final, sense descartar que arribin a ser localment forts al nord de les Balears. A Melilla, intervals ennuvolats amb xàfecs ocasionals.





A la resta de la Península, hi haurà predomini de cels poc ennuvolats, encara que amb intervals ennuvolats i baixa probabilitat d'alguna precipitació feble en àrees muntanyoses. A les Canàries, cels ennuvolats amb pluges i ruixats al nord de les illes, una mica més intenses a les de més relleu.





La cota de neu se situarà a la serralada Cantàbrica i als Pirineus al voltant dels 1.100/1.300 metres, amb baixa probabilitat de neu en sistema Ibèric, sistema Central i serres del sud-est andalús, amb cotes de 1.200/1.500 metres. S'espera boira en àrees muntanyoses del centre i del nord peninsular, tendint a remetre durant el dia.





Les temperatures aniran en descens a l'àrea mediterrània i amb pocs canvis o en descens a la resta, amb gelades febles en zones muntanyoses i àrees limítrofes, que seran més intenses als Pirineus. Finalment, hi haurà predomini de vents de component nord a la Península i les Balears, amb ponent a l'Estret i entorn d'Alborán; i alisis a Canàries.