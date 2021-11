Telefónica obté un benefici rècord de 9.335 milions d'euros fins a setembre

Telefónica ha obtingut un benefici rècord de 9.335 milions d'euros en els nou primers mesos de l'any, conseqüència de les plusvàlues procedents principalment del tancament de la fusió d'O2 i Virgin Media al Regne Unit i de la venda de les torres de Telxius. El benefici net aconseguit entre juliol i setembre ha ascendit a 706 milions d'euros. Addicionalment, els resultats del trimestre mostren el creixement orgànic dels ingressos i del resultat operatiu abans d'amortitzacions (OIBDA) i una encertada gestió del capital, prioritzant la inversió en els mercats i negocis més rellevants per a la companyia, i amb el focus posat en el creixement i la rendibilitat a llarg termini.





Telefónica @ep





Gràcies als resultats aconseguits en els nou primers mesos de l'any, la companyia confirma els objectius financers previstos per a l'exercici; és a dir, que els ingressos i l'OIBDA es moguin entre l'estabilització i un lleuger creixement de manera orgànica, i que la inversió (CapEx) sobre vendes torni a situar-se en un nivell normalitzat de fins al 15%.





A punt de complir dos anys, el pla estratègic de la companyia continua donant fruits. A més d'avançar cap a un model operatiu més sostenible, el Grup ha progressat també en el desenvolupament de vehicles de fibra en diversos països a través de Telefónica Infra; en la història de creixement de Telefónica Tech amb adquisicions com la de Cancom UK&I, al Regne Unit, i amb uns ingressos que augmenten un 25,5% en els nou primers mesos de 2021, fins als 598 milions d'euros; i en la consecució d'una exposició a Hispam més favorable i eficient, tant operativa com financera, després del tancament de la venda de Costa Rica i l'acord per a la venda del negoci del Salvador.





José María Álvarez-Pallete, president de Telefónica, destaca: "Durant el tercer trimestre el comportament de Telefónica ha estat sòlid. S'ha mantingut el ritme de creixement interanual d'ingressos i OIBDA per segon trimestre consecutiu, amb acceleració en el creixement dels ingressos per servei i B2B". I afegeix: "Aquests resultats reflecteixen un nou pas significatiu cap a la recuperació econòmica i social dels mercats en els quals operem mentre que el món continua sortint dels pitjors efectes de la pandèmia. Estic orgullós del paper que Telefónica exerceix per a ajudar la societat a prosperar i a construir un futur més verd a través de la digitalització".

Compliment dels objectius





Entre juliol i setembre, i per segon trimestre consecutiu, tant els ingressos com l'OIBDA han crescut en termes orgànics un 3,6% i un 1,6%, respectivament, mentre que en els nou primers mesos el creixement de totes dues magnituds ha estat de l'1,7%. Aquestes dues referències evolucionen així cap al compliment dels objectius establerts per a 2021.





En termes reportats, els ingressos s'han situat en els 9.298 milions d'euros en el trimestre, un 11,1% menys, i en els 29.603 milions d'euros fins a setembre, un 8% menys, descensos que són conseqüència, fonamentalment, dels canvis en el perímetre de la companyia. El pes dels ingressos associats a la connectivitat de banda ampla, al costat dels serveis que van més enllà de la connectivitat, augmenten 3,8 punts percentuals en l'últim any, fins al 71% del total dels ingressos de servei.





L'OIBDA ha crescut un 39,8% en el trimestre en termes reportats, fins als 3.734 milions d'euros, i més del doble en els nou primers mesos, fins als 20.620 milions d'euros. Aquest increment es deriva principalment de les plusvàlues procedents de les operacions tancades durant 2021, però també es beneficia de les eficiències i el control de costos aconseguits gràcies a la gestió aplicada.

Per mercats, els quatre principals del Grup -Espanya, Alemanya, el Brasil i el Regne Unit- proporcionen el 78% dels ingressos. En concret, Espanya aporta el 29%; Alemanya, el 18%; el Brasil, el 16%; i el Regne Unit, el 15%. Hispam contribueix amb el 19% dels ingressos.

Forta generació de caixa





A més, Telefónica ha mantingut el seu fort ritme de generació de caixa, fins a 2.482 milions d'euros en els nou mesos de l'any, que se situen en 1.470 milions excloent els pagaments d'espectre.





La inversió ha augmentat un 10,9% en el trimestre, fins als 1.493 milions d'euros, i un 20,3% fins a setembre, per a arribar als 4.893 milions d'euros, amb el focus posat en la captura d'oportunitats de creixement. Entorn del 45% de la inversió es destina al desplegament i desenvolupament de xarxes ultraràpides; és a dir, fibra i 5G. Descomptant l'espectre, el CapEx s'ha situat en els 3.904 milions d'euros fins a setembre, una xifra equivalent al 13,2% de les vendes, amb el que camina igualment cap a la consecució dels objectius financers de l'exercici.





Telefónica manté el seu lideratge en fibra, tant a Europa com a Llatinoamèrica, amb un total de 156,6 milions de llars passades, dels quals 82 milions passen per la seva pròpia xarxa. La base total d'accessos del Grup ha registrat un creixement interanual del 3%, fins als 365,7 milions. La companyia enforteix així el seu avantatge competitiu i la sostenibilitat del seu model operatiu secundant-se en els tres pilars de la seva estratègia de xarxa: l'evolució continuada d'una xarxa de fibra i 5G excellents, el desenvolupament de xarxes obertes i la virtualització de l'arquitectura de xarxa.





L'extensa xarxa de fibra és clau per a garantir una connectivitat excellent i facilitar la digitalització i, per extensió, el progrés social. A Telefónica, la digitalització dels processos arriba ja al 79% del total, amb una gestió en temps real que permet una prestació del servei al client més àgil.





Venciments coberts més enllà del 2024





El deute financer net de Telefónica ha descendit fins als 25.000 milions d'euros a tancament de setembre, un 31,8% per sota dels 36.676 milions en els quals es trobava un any abans. En l'últim trimestre, el deute ha baixat un 4,6%, amb una retallada aproximada de 1.200 milions d'euros.

Telefónica manté una sòlida posició de liquiditat que ascendeix als 22.606 milions d'euros a la finalització del trimestre i que li permet tenir coberts els seus venciments de deute fins més enllà del 2024. Des de gener, la companyia ha escomès refinançaments per un total de 5.407 milions d'euros i ha estès la vida mitjana del seu deute fins als 13,85 anys, enfront dels 10,79 anys del desembre passat.





Compromís ESG





Junt amb el compromís de Telefónica amb la sostenibilitat i la qualitat de la xarxa, durant el tercer trimestre la companyia ha protagonitzat diferents fites que li han permès progressar, amb la digitalització com a base, en l'execució de la seva estratègia ESG. Dins dels assumptes mediambientals (E), dirigits a construir un futur més verd, en els últims mesos Telefónica ha superat el llindar de les 1.000 centrals de coure tancades a Espanya des de 2016.





Respecte al compromís social (S), orientat a ajudar la societat a prosperar, durant el tercer trimestre el Grup ha avançat en la connectivitat en àrees rurals, ProFuturo s'ha convertit en el primer projecte d'Espanya a rebre el premi WISE Prize per la innovació educacional i més de 25.000 empleats han participat en 300 iniciatives en el Dia Internacional de Voluntaris de Telefónica.





Pel que fa al govern corporatiu (G), i amb l'objectiu de liderar amb l'exemple, la companyia ha rebut premis pels seus assoliments en diversitat en països com Xile o el Perú, reconeixements que evidencien l'obstinació de la companyia per a mantenir la confiança dels seus grups d'interès -clients, empleats, proveïdors i accionistes- en matèria de diversitat, qualitat i bon govern.