Regne Unit podria imposar penes de presó a les persones que llencin petards i causin patiment als gossos

Abans de la nit de Guy Fawkes, divendres, la Reial Societat per a la Prevenció de la Crueltat contra els Animals (RSPCA) va advertir els propietaris d'animals que es preparin per consolar les mascotes i bloquejar el soroll. Però fins i tot aquells que no són amos de mascotes han de tenir cura, ja que és il·legal causar 'patiment innecessari a un animal', segons publica Metro.





Fer això es considera crueltat cap als animals, d'acord amb la Llei de Benestar Animal de 2006, i permet que els tribunals imposin una multa il·limitada i/o dictin una sentència de presó de cinc anys. No cal ser l'amo de l'animal per causar-li un patiment innecessari, i només podran ser considerats culpables les persones que siguin conscients que, amb les seves accions, estan causant patiment a l'animal.





@ep





La legislació no defineix què és el patiment, però la RSPCA ho defineix com aquesta situació en què els animals "tremolen" de por i "jadegen i bavegen". Alguns propietaris diuen que els seus gossos, en sentir focs artificials, romanen 'nerviosos' durant dies, cosa que els resulta 'esquinçador'.





El Departament de Medi Ambient, Alimentació i Afers Rurals (Defra) va confirmar a Metro.co.uk que es considera que l'ús indegut de focs artificials provoca un patiment innecessari a un animal. Un portaveu assegura que "els usuaris de focs artificials els han de fer servir de manera responsable i ser conscients dels animals propers, i els culpables de causar un patiment innecessari als animals poden enfrontar fins a cinc anys de presó".









És il·legal encendre focs artificials entre les 11 p. M. I les 7 a. M- Escòcia ha aplicat recentment regles similars amb el Reglament d'esmenes de focs artificials (Escòcia) 2021, que va entrar en vigor al juny. Les persones que usen focs artificials il·legalment poden ser multades amb 90 lliures o enfrontar-se sis mesos de presó.









Molts activistes i amos de mascotes argumenten que les regles no són prou estrictes, ja que permetre que les persones facin servir focs artificials qualsevol dia de l'any dificulta que els propietaris planifiquin quan emportar-se les mascotes o assegurar-se que siguin a casa per consolar-les.





La RSPCA demana a les persones que vulguin gaudir dels focs artificials sense danyar els animals que vagin a esdeveniments organitzats, perquè hi hagi menys exhibicions més petites als carrers residencials.





Informar els propietaris de mascotes sobre si un dia en concret es faran servir focs artificials amb anticipació també ajuda, ja que això els dóna temps per planificar com i quan consolar els seus animals.





La RSPCA va dir: 'En els darrers cinc anys, hem rebut 1.621 trucades sobre focs artificials i els seus efectes en els animals. Veiem vídeos i imatges punyents d'animals que lluiten per fer front als focs artificials i l'estrès que els causa”, lamenten des de l'organització.





'Hi ha informació al lloc web de RSPCA sobre com preparar les seves mascotes amb anticipació, com portar-les endins i proporcionar roba de llit addicional per crear un refugi segur.

"També us recomanem que consulteu el vostre veterinari si sent que la seva mascota està particularment ansiosa".