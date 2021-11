Raó i treball a Van Gogh

Va ser el segon fill dels seus pares i el van anomenar Vincent, igual que al primer, mort només néixer, un any abans. Va viure 37 anys i la seva carrera com a artista va durar deu anys. A la seva obra es comptabilitzen més de dos mil cent dibuixos, pintures i gravats. Sempre es va entossudir a trobar i plasmar la melodia i el to del que l'envoltava.





Va néixer el 1853 al sud dels Països Baixos i va anar fent tombs per la vida sense establir-se, si bé va confessar que de cap manera volia ser “un fill del qual avergonyir-se”. Va intentar fer-se pastor protestant com era el seu pare, ser catequista de nens i predicador laic, malgrat la notòria falta de talent oratori. Volia ser un educador dels senzills de cor i un missioner de pobres. El seu model a seguir era al Kempis, el llibre del segle XV La imitació de Crist : “En tu, oh Déu, hi ha tot el que vull i puc desitjar”.





Amb una energia desbordada, va afligir de forma frenètica el seu cos durant anys, va viure al límit de les seves possibilitats físiques i emotives de manera autodestructiva. Mal alimentat i mal vestit fins a anar brut, va patir gonorrea, sífilis i incomptables crisis nervioses. Era molt treballador i especialment sensible al dolor aliè; era capaç de sentir remordiment, però amb escassa perseverança. Era un paio compulsiu i irascible. Gent dels llogarets on va passar temporades van assenyalar el seu caràcter fugisser, semblava que sempre estigués fugint i no s'atrevís a mirar ningú de cara. En alguna ocasió va afirmar que no podia concentrar-se alhora en el color i el to: “No es pot estar al pol i a l'equador alhora”.





El pintor britànic Julian Bell ha escrit l'excel·lent biografia Van Gogh (Elba), on destaca i contrasta la seva doble condició de pintor extraordinàriament emotiu i d'escriptor de cartes d'una eloqüència inusual i esquinçadora.





Són cèlebres les cartes que es va creuar amb el seu germà Theo, quatre anys menor que ell i que de molt jove es va fer un lloc al mercat de l'art, arribant a ser gerent d'una important empresa parisenca. Theo va ser sempre protector del seu germà gran, era un home bo, modest i conciliador. Va tenir tempestuosos romanços amb dones joves de escassos recursos i també va patir sífilis. Molt fràgil de salut, Theo va morir mig any després que Vincent. La seva vídua Johanna va ser decisiva per a que el llegat de l'obra del seu cunyat arribés a nosaltres i en la seva projecció posterior. Les relacions entre tots dos germans van tenir vaivens i serioses tensions. El 1887, als dos anys de morir el seu pare, Theo es va lamentar que Vincent ja no fos el seu millor amic, “doncs no perd oportunitat per mostrar que em menysprea i el repugno (…) Semblaria que hi conviuen dos éssers diferents: un meravellosament dotat, bo i delicat; l'altre egoista i despietat”.





Van Gogh s'entregava al paisatge i s'hi dissolia. Com diu Bell, potser es podia convertir en una rata que corre que en un ocell que nia. Sempre pendent d'éssers anòmals i solitaris, encarava la lluita per la vida d'una manera àrdua, valenta, impetuosa. El seu treball anava unit a l'afany d'obtenir una imatge compacta i reflectir la seva idea en una superfície pictòrica palpable i immediata a cadascun dels seus punts. I equiparava la llum amb la massa; així, uns pagesos que eren massa, eren terra i el cicle natural de la vida en forma humana.





Feia només tres anys que havia començat a pintar quan va expressar en una carta el seu sentiment de ser rebutjat a casa , i s'equiparava a un gos gran i pelut: “Entrarà a l'habitació amb les potes mullades i, a més, és tan pelut. Es ficarà entre les cames de tothom. I borda tan fort. En resum: és un animal brut”.





Tres anys més tard, escrivia que no es considerava “un aventurer per elecció, sinó per destí i enlloc m'he sentit més estranger que amb la meva família i al meu país”. Amb només 34 anys deia, també per carta, que s'estava “convertint en un vellet a marxes forçades, ja saps, amb arrugues, amb una barba hirsuta, amb diverses dents postisses, etc. Però què importa això? Tinc una feina bruta i difícil, pintar, i si no fos com sóc no pintaria, però sent com sóc acostumo a treballar amb plaer”.





Va dir que havia après a patir sense queixar-se, i a considerar el dolor sense repugnància, sabent que hom s'exposa una mica al vertigen. Un any abans de morir, exclamaria torturat: “A vegades em retreu moltes coses del passat, sent jo el culpable de la meva malaltia, i en qualsevol cas dubto trobar la manera de reparar les meves faltes”.





I el mateix any que es va disparar i va acabar amb la seva vida, amb una llarga agonia de trenta hores, va anotar: “Arrisco la meva vida per la meva feina i part de la meva raó s'ha enfonsat amb ella”. Un raig de lucidesa que produeix pena per la persona extraviada.