Set detinguts pels aldarulls durant la festa major de Tiana

@mossos





Els Mossos d'Esquadra han detingut set persones aquest dijous per estar presumptament relacionades amb els aldarulls durant la festa major de Tiana (Barcelona) al setembre, on dos agents van patir lesions lleus.





En un apunt a Twitter, han explicat que aquest incident va passar el 19 de setembre i que no es descarten més detencions.





El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, va explicar al setembre que un grup de persones es van dirigir als agents de l'autoritat "de manera agressiva" durant la festa, i que hi havia vídeos del que va passar i investigarien per trobar els presumptes responsables. Els Mossos d'Esquadra han detingut set persones aquest dijous per estar presumptament relacionades amb els aldarulls durant la festa major de Tiana (Barcelona) al setembre, on dos agents van patir lesions lleus.





En un apunt a Twitter, han explicat que aquest incident va passar el 19 de setembre i que no es descarten més detencions.





El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, va explicar al setembre que un grup de persones es van dirigir als agents de l'autoritat "de manera agressiva" durant la festa, i que hi havia vídeos del que va passar i investigarien per trobar els presumptes responsables.