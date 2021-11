La Policia captura una serp pitó de més de tres metres de longitud a Màlaga

@ep





Agents del Grup de Protecció de la Natura (Grupona) de la Policia Local de Màlaga , amb l'ajuda d'un guarda rural de les Muntanyes de Màlaga, han capturat per a la seva recuperació una serp de grans dimensions de raça pitó molurus.





Els fets van tenir lloc cap a les 08.00 hores de dimarts passat 2 de novembre, després que un veí de la zona requeria el guarda rural informant-lo que havia albirat una serp de grans dimensions, que no semblava autòctona de la zona, als voltants de la carretera MA-3111, que enllaça els nuclis d'Olies i Colmenar, concretament al disseminat Sant Pitar.





El guarda rural de les Muntanyes de Màlaga va telefonar al Grupona, grup especialitzat de la Policia Local de Màlaga, per donar-li coneixement, personant-se una patrulla els agents de la qual el van acompanyar fins al lloc, comprovant que l'ofidi estava al marge de la carretera, a uns dos metres d'aquesta, entre matolls, observant que era una serp pitó molurus d'almenys tres metres de longitud.





Els policies locals es van disposar a utilitzar el zalabar i les pinces atrapasserents amb què compten de dotació, aconseguint agafar la serp pel cap per immobilitzar-la i eludir així les possibles envestides, alhora que evitaven causar-li cap tipus de dany a la mateixa.





Tot seguit, un dels policies locals, després d'atrapar-la amb la pinça, la va encendre pel cap amb les mans, a la qual cosa la serp va respondre, en veure's atrapada, començant a enroscar-se en si mateixa, per la qual cosa va comptar amb la col·laboració, en primera instància del seu company i posteriorment del guarda, sent agafada també per la cua per poder estirar-la i disminuir així la seva força de tracció, que era molta degut a la seva gran grandària i corpulència, havent de fer ús de força força per fer-se amb ella.





Un cop controlada, va ser introduïda en un transportí, començant per la cua per després anar-la enroscant com si es tractés d'una mànega , sent aquesta l'operació més delicada, ja que la serp es resistia amb força a entrar, sent necessari deixar-la anar del cap i treure les mans amb rapidesa en tancar la tapa del transportí, tractant-se d'un cub petit apte per a serps autòctones més petites i envergadura.





Finalment, la serp va ser traslladada al Centre Zoosanitari Municipal, on es va comprovar que es troba en bon estat i que el seu pes és de vuit quilograms, començant aquest organisme a fer les gestions oportunes amb diferents institucions adequades per fer-se càrrec del rèptil.





La serp pitó molurus és un rèptil que arriba des dels tres metres dels exemplars més petits fins als sis dels més grans, podent arribar fins a assolir fins als cent quilograms de pes. També coneguda com a pitó de l'Índia, té un cap típicament triangular, de mida petita comparat amb la longitud del seu cos.





Viu en ambients humits i mata les preses mossegant i fent ús d'una gran pressió amb el seu cos fins a ofegar-les per constricció o estrangulament, per després empassar-les senceres, dislocant la mandíbula i estirant la pell al voltant, cosa que li permet alimentar-se de preses de gran mida, si bé les seves principals preses són els rosegadors.





Aquesta espècie representa un risc de seguretat molt baix per als éssers humans, i les morts humanes estan associades en la seva pràctica totalitat amb la manipulació de l'animal com a mascota i no amb atacs no provocats.





RISC PER A LA BIODIVERSITAT





Des de la Policia Local de Màlaga s'adverteix del risc que suposa introduir animals exòtics i invasors o abandonar-los a la seva sort als nostres ecosistemes, ja que arriben a posar en risc la biodiversitat, a més de comportar multes administratives que per infraccions molt greus poden assolir els 300.000 euros, i fins i tot, en alguns casos, conseqüències penals.





Per això es recomana a aquelles persones que posseeixin animals no autòctons que, abans d'abandonar-los, contactin amb els organismes oportuns, com és el cas del Grupna de la Policia Local de Màlaga o el mateix Centre Zoosanitari Municipal, per fer-los entrega dels mateixos o informar-se sobre on poder fer-ho, evitant amb això quantioses sancions i contribuint a la protecció de la biodiversitat i del propi animal.





La serp pitó molurus està catalogada amb la categoria d'Amenaçada a la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (CITES), i, a nivell internacional, amb la categoria Vulnerable dins de la Llista Roja d'Espècies Amenaçades de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN).