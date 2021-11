Portugal dissol el Parlament i el president Rebelo de Sousa convocarà eleccions

Marcelo Rebel de Sousa @ep





El Consell d'Estat ha aprovat aquest dimecres per majoria la dissolució del Parlament de Portugal a proposta del president, Marcelo Rebelo de Sousa , que anunciarà aquest dijous la data de les noves eleccions, probablement el 30 de gener, després que la setmana passada es rebutgés la llei de pressupostos de 2022.





En un comunicat breu, la Presidència de Portugal ha precisat que el Consell d'Estat ha donat la seva opinió favorable, "per majoria", a la proposta del president Rebel de Sousa de dissoldre l'Assemblea, després d'una reunió al Palau de la Ciutadella, a Cascais, que s'ha prolongat durant cinc hores.





Només els consellers d'Estat Francisco Louça, un dels fundadors del Bloc d'Esquerra, i Domingos Abrantes, antic diputat comunista, s'han oposat a la dissolució del Parlament, segons ha avançat el diari 'Expresso'.





Està previst que Rebel de Sousa es dirigeixi als portuguesos aquest dijous a les 20.00 (hora local) per anunciar la nova data de les eleccions anticipades, previsiblement per al 30 de gener de l'any que ve, segons mitjans portuguesos.





Tot i això, l'expresident Aníbal Cavaco Silva, membre del Partit Social Demòcrata (PSD), hauria defensat la celebració d'eleccions per a finals de febrer, segons avança el diari lusità.





Abans que tingués lloc aquest debat, el Consell d'Estat també es va reunir amb la presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, en una trobada en què es va destacar el paper "decisiu" d'aquesta institució "per mantenir l'estabilitat financera i enfortir la credibilitat de la zona euro".





La setmana passada el Parlament de Portugal va rebutjar tal com estava previst la llei pressupostària presentada pel Govern socialista del primer ministre António Costa, que finalment no va aconseguir el suport de la resta de forces de l'esquerra.





RETARDAR LA CELEBRACIÓ D'ELECCIONS





Més d'un centenar de personalitats polítiques, majoritàriament de l'espectre de centredreta, ha enviat una carta al president de Portugal en què sol·licita que la convocatòria dels nous comicis es determini tenint en compte els processos electorals interns de diversos partits.





"Com que hi ha diversos partits amb processos electorals interns, regulars, obligatoris i iniciats prèviament, la resposta democràtica no els pot exigir que renunciïn a la democràcia interna", diu aquesta missiva, en què les personalitats apunten que, si no és així, es entraria en una situació interna "insostenible" i donaria un "avantatge injust" a altres partits en obligar certes formacions a "anar a eleccions amb dirigents i programes amb (...) legitimitat vençuda".





A més, els 117 signants de la carta --sota el títol 'L'hora de la democràcia: Per la igualtat, la qualitat i l'estabilitat democràtica'--, recollida per la radiotelevisió portuguesa RTP, recorden que "ni tan sols al pic de la pandèmia, en un estat d'emergència, es van suspendre o alleujar les demandes democràtiques o es van escampar eleccions”.





"La normalitat democràtica dels partits, a tota hora, però especialment en el període preelectoral, és un vector fonamental de l'interès nacional en la qualitat de la democràcia i l'Estat de dret", consideren.





En aquest sentit, posen com a exemple "experiències similars a la Unió Europea" en què la gestió dels calendaris previs i posteriors als comicis "sempre té en compte la garantia dels més alts estàndards d'igualtat i qualitat democràtica".





A més, recullen les declaracions abocades des de la Comissió Europea i recorden que els fons per a la recuperació econòmica "no depenen del nou pressupost ni del procés electoral".





DISPUTES INTERNES AL PSD





Més enllà de la posició de l'expresident Cavaco Silva, el PSD està immers en una sèrie de disputes derivades de la confrontació entre els dos candidats a les primàries.





Tot i que el precandidat i líder de la formació, Rui Rio, ha apostat per fixar els nous comicis nacionals a mitjans de gener, el seu rival a les primàries, l'eurodiputat Paulo Rangel, ha criticat aquesta postura i ha traslladat el seu respecte per la data en què finalment es fixin les votacions.





El PSD té programades les eleccions internes per al 4 de desembre, de manera que el moviment de Rio semblaria anar orientat cap a la no celebració de les primàries.





A més, un nou candidat sembla postulars a encapçalar la llista dels socialdemòcrates, Nuno Miguel Henriques, que "ja ha iniciat el procés de recol·lecció de les firmes necessàries", segons ha traslladat el seu director de campanya i recull 'O Jornal Económico'.





La concurrència d'Henriques al procés intern del PSD podria provocar una segona volta de les primàries, prevista en aquest cas per a l'11 de desembre.