L'arribada del fred dispararà el nombre de casos de Covid-19 a Catalunya, afirmen des de Salut

Vacuna Covid-19 per prevenir el contagi @ep





La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas , ha assegurat aquest dijous que les properes setmanes Catalunya registrarà un increment del nombre de casos positius de COVID-19 a conseqüència de l'arribada del fred.





Ho ha dit en una entrevista a Rac1, en què ha reivindicat l'"alta capacitat" de realitzar tests diagnòstics del sistema català de salut i ha vaticinat textualment una repercussió assistencial molt controlada.





" Ens preocupa l'arribada del fred perquè aquest tipus de virus es relacionen amb el fred ", ha subratllat la secretària, que ha dit que el COVID-19 va adquirint l'estacionalitat i ha advocat per estar atents a la tardor i l'hivern.





Sobre les restriccions, ha destacat que s'han recuperat totes les activitats --algunes amb "petites" limitacions d'aforament encara-- i ha augurat textualment un Nadal força normalitzat.





Cabezas ha recalcat que la vacuna és "boníssima" per evitar hospitalitzacions, ingressos en unitats de cures intensives (UCI) i morts, tot i que ha aclarit que no és tan bona per evitar casos de simptomatologia lleu i la transmissió del virus.





En ser preguntada per la variant Delta Plus , ha concretat que des del setembre s'han detectat uns 18 casos d'aquesta mutació, que representen entre un 1 i un 2% del total de mostres seqüenciades del virus, per la qual cosa creu que no substituirà la variant Delta com la predominant.