El Govern de coalició arriba a un acord per derogar la 'Ley Mordaza'

Unidas Podemos i PSOE van tancar ahir els últims acords per derogar la Llei Mordassa en una reunió en què va participar el diputat d'Unidas Podemos al Congrés Enrique Santiago, que ha liderat les negociacions per part d'UP. D'aquesta manera, s'introdueix com a objecte de la llei el gaudi dels drets fonamentals i llibertats públiques, garantint els poders públics les condicions efectives per fer-ho i introduint la subjecció de la llei als tractats internacionals.





En primer lloc, atenent les reclamacions dels professionals dels mitjans de comunicació, no es podrà sancionar la presa i la difusió d'imatges quan no afectin el dret a la intimitat o la seguretat dels policies o les seves famílies. Els enregistraments de les intervencions policies amb videovigilància mòbil s'han de fer constar a cada atestat d'actuacions a la via pública conforme a la llei de protecció de dades i han de ser custodiades per si són requerides per l'autoritat judicial.





Pel que fa a la garantia del dret de manifestació, només s'han de comunicar les manifestacions d'esdeveniments previstos i previsibles (com, per exemple, la manifestació de l'1 de maig) mentre que no caldrà informar sobre aquelles que se celebrin per imprevistos que provoquin la seva immediatesa ( com va poder passar, per exemple, amb la manifestació per sentència de la Manada) i només seran sancionables si provoquen violència o alteració de l'ordre públic. La no comunicació de les manifestacions previstes i previsibles serà sancionada com a falta lleu.





A més, es garanteix la protecció del dret fonamental a la reunió pacífica mitjançant la reforma dels articles referits al dret de reunió, sense que en cap cas l'absència de comunicació prèvia impedeixi l'exercici del dret sempre que sigui de manera pacífica.





Així mateix, quant als registres corporals i identificació de ciutadans i ciutadanes, haurà de quedar constància escrita de la motivació de l'agent de l'autoritat que dugui a terme registres i comprovacions a la via pública. Els registres limitaran els nus parcials i si aquests s'han de fer de forma immediata serà en un lloc que compti amb la deguda garantia de protecció de la intimitat.





Unides Podem i PSOE han acordat també afegir canvis quant a la quantia econòmica de les multes: s'hauran de reduir les multes que són excessives i en tot cas aplicar-se sempre criteris de proporcionalitat vinculats a la capacitat econòmica de l'administrat així com a la seva edat, cas de persones menors dedat. D'aquesta manera, el criteri per a la quantia econòmica de les sancions serà un càlcul de progressivitat i proporcionalitat per reduir la sanció atenent la capacitat econòmica de la persona sancionada.





Alhora, les sancions seran de caire restauratiu o resultat de la conciliació de la persona autora o la persona o institució ofesa . A l'expedient sancionador es proposa la resocialització per sobre de la sanció; així s'eliminaria la limitació actual per poder substituir les sancions a menors per treball social o comunitari, ara limitada a una sola vegada.





També s'ha acordat que el temps d'identificació a comissaria sigui d'un màxim de dues hores, llevat de causa excepcional degudament al·legada i verificable i estrictament limitada. La identificació a comissaria es tractarà d'una situació excepcional i una vegada conclosa la persona identificada haurà de ser tornada al lloc des d'on va ser la conduïda a la diligència d'identificació si aquesta s'hagués fet a una altra localitat.





S'hi incorporen, alhora, els animals com a subjectes de protecció i es recullen les peticions de la Federació Espanyola de Naturisme.