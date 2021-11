Les fractures de maluc són més mortals que el càncer per a la gent gran

Un estudi dut a terme pels estudiants de la Facultat de Medicina pública d'Uruguai ha conclòs que en la gent gran són més perilloses les fractures de maluc que el càncer.





La investigació, que porta per nom " Anàlisi Epidemiològica Multicèntrica de les Fractures de Maluc a l'Uruguai: Importància d'un Registre Nacional", assenyala que tres de cada deu persones grans que pateixen una fractura al maluc, moren el primer any des de la lesió.







Persona caminant amb l'ajuda d'una crossa per una fractura @EP





Segons Rogelio Rey, professor de la Clínica d'Ortopèdia i Traumatologia de la Facultat de Medicina de la Udelar i participant a l'estudi, ha explicat a Subrayado que “per un diagnòstic de càncer de mama, moren menys del 20% als 5 anys del diagnòstic; si els fan un diagnòstic de fractura de maluc (és a dir, trencament de l'os del fèmur), el 30% és mort a l'any”.







Així, en declaracions als mitjans ha detallat: "No és un detall menor. Hi ha més gent morta amb diagnòstic de fractura de maluc a l'any que amb diagnòstic de qualsevol càncer. Tots tendim a menystenir el que és una fractura de maluc; no obstant, a una determinada edat mata més que un càncer de mama, que un càncer d'úter, que un càncer de pròstata”.





PER QUÈ UNA FRACTURA DE MALUC CAUSA LA MORT?





Realment, els experts assenyalen que no és la fractura de maluc com a tal la que causa la mort del pacient. Són les complicacions posteriors les que ho fan. Sobretot les persones grans, que són les més afectades per aquest tipus de lesions a causa de malalties com l'osteoporosi, pateixen altres problemes després que se'ls diagnostiqui una fractura de maluc.





Infeccions a la ferida post-operatori, úlceres, trombosi en cames, infarts o deteriorament cognitiu provocat per la lesió són alguns exemples de causes de mort després de patir un trencament de maluc. Encara que una cirurgia per reparar una fractura al maluc pot provocar altres problemes com ara trencament d'una altra zona del maluc, canvis a la longitud de la cama o una lesió als nervis.





Tant és així que els investigadors assenyalen que entre el 15% i el 20% de persones que s'operen per una fractura de maluc han de tornar a passar pel quiròfan per una raó diferent.





A més, cal assenyalar que només un terç de les persones que pateixen un trencament de maluc es recuperen totalment, un altre terç sobreviu amb seqüeles i el terç restant és el que, com hem esmentat, mor el primer any.





QUI SÓN ELS MÉS AFECTATS?





La fractura de maluc apareix a mesura que ens fem grans i són els ancians de al voltant de 80 anys els més afectats. A partir dels 50 anys, el risc de fractura de maluc es duplica cada 5 o 7 anys. I és aquest tipus de fractura la més comuna i més perillosa en les persones que estan diagnosticades amb osteoporosi. De fet, aquesta malaltia és la principal causa de trencament de maluc en persones més grans de 65 anys.









A Espanya es calcula que el 3,38% de la població té aquesta malaltia i les dones són les més afectades, ja que tenen ossos més fràgils a causa de la seva constitució i perden calci per la menopausa. Però per contra, són els homes els qui més moren per trencament de maluc .





En total, tenen osteoporosi un 22% de dones de més de 50 anys i un 7% d'homes d'aquesta franja d'edat. Segons dades de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia, la tenen uns 3,5 milions d'espanyols.





L'INFORME EXPLICAT PEL CANAL 10 URUGAI