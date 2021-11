David Bisbal confirma que ha donat positiu per Covid-19

David Bisbal ha donat positiu a Covid-19 . El cantant ha donat una notícia a través de les xarxes socials que, en un primer moment, ha espantat tots els seus seguidors, però que després, després d'escoltar-lo detallar què li ha passat, ens ha deixat més tranquils. El cantant s'ha contagiat de la Covid i romandrà en quarantena fins haver superat aquest virus que ens ha canviat la vida a l'últim any.





David Bisbal @ep





"M'agradaria compartir abans que res que a la meva arribada a Madrid m'han detectat Covid-19, somiava amb una altra arribada, abraçant el meu fill i amb la meva dona, encara aquesta trobada no s'ha pogut produir. Els sanitaris m'han dit que la meva càrrega viral és baixa i que m'estic recuperant ràpidament, però fins que no de negatiu no puc seguir amb la meva feina" ha confessat el cantant després de tornar a Espanya després d'haver tingut una gira d'èxit als Estats Units.





Bisbal animava els seus seguidors a estar vacunats i no abaixar la guàrdia, ja que ell tot i estar amb la pauta completa, s'ha contagiat: “Jo sempre he estat molt respectuós amb la seguretat de la Covid, tinc la pauta completa, però no ens evita que puguem contagiar-nos, així que animo la gent que no abaixi la guàrdia i que es protegeixi completament”.





Una dada que li ha trastocat la seva gira i que li ha fet mobilitzar la data del seu darrer concert, a la qual cosa ja li ha posat una solució: "Per bé que tinc un equip súper eficient, del 6 de novembre que seria el meu concert a Barcelona serà el 25 de novembre i us espero a tots perquè és l'últim concert de la meva gira 'En tus planes'".