Congrés CEDE. Gonzalo Gortázar: ​"Cal seguir molt centrat en el client per a no crear coses que ningú usarà"

Gonzalo Gortázar en la seva intervenció al Congrés CEDE/ @CEDE







Còrdova acull aquest 4 de novembre, els principals líders empresarials al XX Congrés de Directius CEDE sota el lema 'Nous temps, noves oportunitats'.





El Congrés compta al seu programa amb destacats líders del panorama empresarial, com Isidre Fainé, president de la Fundació CEDE i de la Fundació Bancària “la Caixa”; Ángel Simón, president d'Agbar, Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank; Francisco Reynés, president executiu de Naturgy, José Luis Bonet, president de la Cambra de Comerç d'Espanya; Antonio Garamendi , president de la CEOE; Pilar López, vicepresidenta de Microsoft Western Europe; Enrique Lores, president i CEO d'HP; Tobías Martínez, CEO de Cellnex. A més de Manuel Muñiz, professor d'IE School of Global and Public Affairs.





Nadia Calviño, vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital del Govern espanyol; Juanma Moreno, president de la Junta d'Andalusia, Antonio Ruiz, president de la Diputació de Còrdova; José María Bellido, alcalde de Còrdova; i Manuel Castells, ministre d'Universitats intervendran a les jornades.









Gortázar: "Ens trobem en una tendència creixent de digitalització"





Per al Conseller Delegat de Caixabank , Gonzalo Gortázar , ha destacat durant la seva intervenció al Congrés CEDE "la importància que la xarxa física d'oficines encara revesteix per a bona part dels clients perquè la digitalització no acabarà amb els canals tradicionals de la banca" .





"Ens trobem en una tendència creixent de digitalització. Caixabank té més de 10 milions de clients digitals i els clients interaccionen 24 vegades més sovint amb nosaltres a través de canals digitals que del canal físic, però aquests continuen sent importants per a un segment de consumidors" .





Per això per lluitar contra la bretxa digital, en paraules de Gortázar “és important mantenir el servei a aquelles persones que no tenen accés a canals digitals per qüestion d'edat – gent gran – o qualsevol altre motiu. Una de les coses que hem fet amb ocasió de la integració bancària [amb Bankia] és comprometre'ns a no abandonar ningú a cap població”.





"Des de caixabank " ha afirmat Gortázar "busquem aportar solucions a les principals experiències dels nostres clients: el dia a dia (consultes), aportar protecció (assegurances), gaudir de la vida (crèdits) i gestió de futur (estalvi)".





LA RELACIÓ AMB EL CLIENT VITAL



En una taula titulada ‘La innovació en la relació amb el client’, Gortázar ha apuntat que “seguir molt centrat en el client” és “absolutament critico en aquest procés d'innovació”. “Si no, tenim el risc de crear coses que són intellectualment fascinants, però que tenen poca aplicabilitat”, ha admès.



El conseller delegat de CaixaBank ha assegurat, referent a això, que la relació de les entitats amb els seus clients “ha canviat de manera radical”, passant de ser una relació d'un sol canal, a través de les sucursals bancàries, a ser multicanal i, en l'actualitat, omnicanal. En aquest sentit, ha destacat la importància que el client “pugui triar” i que l'entitat pugui “reconèixer i fer una foto integral del client” perquè té una expectativa diferent en funció del canal.



“Aquest panorama ha canviat radicalment i cal gestionar-lo molt bé perquè abans només hi havia una porta d'entrada, les sucursals, i ara hi ha moltes portes d'entrada per als nostres clients”, ha subratllat.



Referent a això, Gortázar ha explicat que CaixaBank ha canviat “el concepte del que fa” centrant-se en les quatre principals experiències dels clients amb l'entitat: el ‘Dia a dia’ de les necessitats bancàries, ‘Dormir tranquil’, en matèria d'assegurances; ‘Gaudir de la vida’, en tot el relatiu a l'activitat creditícia; i ‘Pensar en el futur’, en la planificació de jubilació o estudis.



LES OFICINES CONTINUEN SENT IMPORTANTS



El conseller delegat de CaixaBank ha posat en valor, no obstant això, que malgrat la transformació tan important que s'està duent a terme en els canals digitals, “continuen sent molt important els canals presencials, sobretot les persones” perquè el fonamental és l'assessorament.



Gortázar ha remarcat, referent a això, que és “clau” mantenir el servei a persones que no tenen accés a canals digitals per edat o qualsevol altre motiu. “Una de les coses que hem fet amb aquesta integració bancària tan gran és comprometre'ns a no abandonar cap població perquè aquelles persones que tenen necessitat o preferència clara per tenir la vinculació amb l'entitat a través del canal físic, el puguin continuar fent”, ha advertit.



A més, el directiu ha reconegut que “hem fet un viatge d'anada i volta” des que la relació era purament presencial a través de la figura del director d'oficina que coneix al client, a quan passem a tenir mitjans massius que es tradueixen en els “3 o 4 milions de clients” que cada dia visiten la botiga en línia i a la situació actual.



“Portem molt temps tractant de segmentar i personalitzar l'experiència del client, conèixer-los també des de canals i donar-los una oferta de servei diferencial”, ha dit per a citar segments especialitzats com AgroBank o HolaBank per a no residents. “És molt important, i la tecnologia ens pot ajudar molt, poder combinar aquesta transaccionalidad amb la personalització que ens pot donar l'accés a les dades i els models d'intelligència artificial”, ha apuntat.



Per a concloure, el conseller delegat de CaixaBank ha posat l'accent en el fet que “la confiança és un pilar essencial de l'activitat bancària”. “Jo diria que és el pilar essencial”, ha subratllat per a apuntar que, per a CaixaBank, “mantenir aquesta confiança és l'objectiu més important de tot el que fem, és l'essència i no es manté sola”. “En un món de constant innovació, cal assegurar que no perdem aquest centre de confiança”, ha assenyalat Gortázar.