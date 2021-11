Congrés CEDE. Ángel Simón: "Un dels grans aprenentatges durant la pandèmia ha estat la innovació col·laborativa"

Ángel Simón durant el Congrés CEDE a Còrdova/ @CEDE





Còrdova acull aquest 4 de novembre, els principals líders empresarials al XX Congrés de Directius CEDE sota el lema 'Nous temps, noves oportunitats'.





El Congrés compta al seu programa amb destacats líders del panorama empresarial, com Isidre Fainé, president de la Fundació CEDE i de la Fundació Bancària “la Caixa”; Ángel Simón, president d'Agbar, Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank; Francisco Reynés, president executiu de Naturgy, José Luis Bonet, president de la Cambra de Comerç d'Espanya; Antonio Garamendi , president de la CEOE; Pilar López, vicepresidenta de Microsoft Western Europe; Enrique Lores, president i CEO d'HP; Tobías Martínez, CEO de Cellnex. A més de Manuel Muñiz, professor d'IE School of Global and Public Affairs.





Nadia Calviño, vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital del Govern espanyol; Juanma Moreno, president de la Junta d'Andalusia, Antonio Ruiz, president de la Diputació de Còrdova; José María Bellido, alcalde de Còrdova; i Manuel Castells, ministre d'Universitats intervendran a les jornades.





El president d'Agbar, Ángel Simón, ha compartit debat sobre "Un nou lideratge per a un temps d'oportunitats" amb Francisco Reynés president executiu de Naturgy en aquest Congrés de la Fundació CEDE.





Per a Simón "les competències de lideratge que han estat més rellevants en la gestió de les empreses en pandèmia: lideratge intern en xarxa -de manera clara i aportant valor- i lideratge extern, a més del compromís dels treballadors".





Afegint que “un dels grans aprenentatges durant la pandèmia ha estat la cooperació entre investigadors de llocs diferents per aconseguir les vacunes, que han tirat endavant gràcies a les empreses. L'anomenada innovació col·laborativa ”.







Atès que "Tots formem un ecosistema que conforma la companyia des de l´equip directiu, els nostres treballadors, els nostres accionistes fins a les administracions"