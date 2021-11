Congrés CEDE. Francisco Reynés: "Un Directiu ha de mirar al voltant per saber què està passant"

Francisco Reynés creu que la pandèmia ha estat una cura d'humilitat/ @CEDE









Còrdova acull aquest 4 de novembre, els principals líders empresarials al XX Congrés de Directius CEDE sota el lema 'Nous temps, noves oportunitats'.

El Congrés compta al seu programa amb destacats líders del panorama empresarial, com Isidre Fainé, president de la Fundació CEDE i de la Fundació Bancària “la Caixa”; Ángel Simón, president d'Agbar, Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank; Francisco Reynés, president executiu de Naturgy, José Luis Bonet, president de la Cambra de Comerç d'Espanya; Antonio Garamendi , president de la CEOE; Pilar López, vicepresidenta de Microsoft Western Europe; Enrique Lores, president i CEO d'HP; Tobías Martínez, CEO de Cellnex. A més de Manuel Muñiz, professor d'IE School of Global and Public Affairs.





Nadia Calviño, vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital del Govern espanyol; Juanma Moreno, president de la Junta d'Andalusia, Antonio Ruiz, president de la Diputació de Còrdova; José María Bellido, alcalde de Còrdova; i Manuel Castells, ministre d'Universitats intervendran a les jornades.





Francisco Reynés: "La capacitat d'adaptació ràpida ha estat clau per ajudar la societat en pandèmia"









Francisco Reynés durant el debat/ @CEDE







En paraules del primer executiu de Naturgy, durant la pandèmia la "capacitat d'adaptació ràpida és una qualitat de lideratge que ha estat fonamental. Les empreses han estat recolzant i sustentant la societat posant les persones per davant ".





Per Reynés és clau que “un Directiu no pot deixar de mirar al voltant per saber què està passant. En aquest sentit, la pandèmia ha suposat una cura d'humilitat que ens ha ensenyat que hi ha aspectes exògens que ens poden afectar”.









Per això ha afirmat “el veritable lideratge és el que exerceixen persones que et segueixen per les teves intencions. El propòsit empresarial és la plasmació de les intencions, unida a les competències i valors de les empreses”.