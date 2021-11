La política està en mans d'irresponsables o incompetents?

La política ha entrat en una fase de desconcert- no és la primera vegada que passa- i el que sembla lògic deixa de ser-ho i el sentit comú, no és ja el més comú dels sentits, a la vista del que està passant a la política.





El govern bipartit o tripartit, com vulguin anomenar-lo - pel suport de la CUP , encara que sense carteres- vol disposar, cosa lògica, de pressupostos propis i no prorrogats. Aragonés, en el paper de president de la Generalitat de Catalunya aspira a presentar uns pressupostos propis amb matisos socials. -tot i que qui els ha d'elaborar, el conseller d'Economia, Jaume Giró , és de JxCat-, cosa que sembla “lògica”. Ara bé, com necessita els vots de la CUP perquè siguin aprovats, els antisistema n'està posant les condicions, que no són menors. Cedirà Aragonès ? Al principi així sembla. Si no, com s'entén que la CUP presidirà al Parlament la comissió que ha de revisar el model policial, tenint en compte les dures crítiques de què ha estat objecte els Mossos d'Esquadra - la resta de cossos també- en tantes ocasions.





Dolors Sabater @ep





La diputada i exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater , és la presidenta de la Comissió, i en unes declaracions ha deixat clar, per si algú té “dubtes” que “aquesta és una comissió contra la impunitat i a favor de la defensa dels drets, al costat dels febles”. Afirmacions que han aixecat les critiques dels Mossos que se senten abandonats pel govern i consideren que s'han venut a la CUP. Fa poques dates, també a petició dels antisistema, el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena va diluir el gabinet encarregat de la defensa jurídica dels Mossos, per traslladar-lo al Gabinet Jurídic Central, que depèn de Presidència. Però és que això no s'acaba aquí, sinó que el conseller s'ha compromès amb els cupaires a la creació d'una oficina per fiscalitzar la tasca dels policies - per cert, els Comuns de Colau van donar suport a aquesta proposta- i que tindria capacitat per sancionar els agents… Però no són antisistema? Aquests fets han augmentat el malestar intern. Tant és així que es parla d'una possible marxa del Major, Josep Lluís Trapero .





Tot i les concessions increïbles del govern d'Aragonès a la CUP, aquests no semblen estar satisfets, i cada vegada demanen més. Tot i això, Aragonés segueix insistint que comptaran amb ells per aprovar els pressupostos. Tot és increïble en aquest assumpte, Salvador Illa s'ofereix a canvi de “res” a afavorir l'aprovació dels pressupostos del proper any, una actitud altruista com tothom podrà entendre. Ho fa pel bé del país, i no té res a veure amb el suport dels republicans als pressupostos de Pedro Sánchez , ni el seu suport a la investidura. Així ho va deixar clar l'inestimable diputat i portaveu, Gabriel Rufián , en el debat de pressupostos d'aquest dijous, que ha avisat el president del govern que els 13 vots del seu partit són imprescindibles no només per a l'aprovació dels Pressupostos del 2022 , sinó també perquè l'executiu pugui esgotar la legislatura i perquè li quedi clar, ha acabat el discurs amb. "I no sé si els queda més benzina als motors per a tant viatge", Així que a Illa cal recordar-li les paraules que al seu dia va dir Winston Churchill: "Si estàs travessant l'infern, segueix caminant". I en contra del que que es creuen alguns, per triomfar no cal disposar de sentit comú, ni formació, sinó tenir la capacitat de dir la barbaritat més grossa en qualsevol tribuna, truqui's parlament, institucions o mitjans de comunicació. Està la política en mans d'irresponsables incompetents?